Avro Bölgesi'nde Şirket Faaliyetleri Düşüşte - Son Dakika
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Ekonomi

Avro Bölgesi'nde Şirket Faaliyetleri Düşüşte

Aralık'ta PMI verileri, Avro Bölgesi'nde şirket faaliyetlerinin daraldığını gösterdi.

16.12.2024 13:47
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Avro Bölgesi'nde aralık ayında şirket faaliyetleri geriledi.

S&P Global ve Hamburg Ticaret Bankası (HCOB), Avro Bölgesi'nin aralık ayına ilişkin Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) öncü verilerini açıkladı.

Verilere göre, Avro Bölgesi'nde kasımda 45,2 olan imalat sanayi PMI aralıkta da değişmedi. Kasımda 48,3 seviyesinde olan bileşik PMI, aralıkta 49,5 oldu.

Hizmet sektörü PMI ise 49,5'ten 51,4'e çıktı.

PMI verilerinde 50 seviyesinin üstü sektörel büyüme, bu seviyenin altı ise daralma olarak yorumlanıyor.

Veriler, Avro Bölgesi'nde özel sektör şirket faaliyetlerinin yeni siparişlerdeki düşüş nedeniyle yılı daralarak tamamlayacağını gösteriyor.

Bu dönemde şirket faaliyetleri ve üretimdeki azalma nedeniyle istihdam son 4 yılın en hızlı düşüşünü yaşadı.

Verilere ilişkin açıklamada bulunan HCOB Başekonomisti Cyrus de la Rubia, "Üretim sektörünün durumu hala oldukça kötü. Aralık ayında çıktı, bu yılın en hızlı düşüşünü yaşarken gelen siparişler de azaldı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Aralık, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avro Bölgesi'nde Şirket Faaliyetleri Düşüşte - Son Dakika

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