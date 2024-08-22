Avro Bölgesi'nde Tüketici Güven Endeksi Ağustosta Azaldı

Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ağustosta geçen aya göre 0,4 puan azalarak -13,4'e geriledi.
Avrupa Birliği Komisyonu, avro bölgesindeki tüketici güven endeksine ilişkin ağustos ayına yönelik yaptığı araştırmayı yayımladı.
Buna göre, tüketici güven endeksi ağustosta geçen aya göre 0,4 puan azalarak -13,4'e geriledi.
Söz konusu dönemde, Avrupa Birliği'nin tamamı için tüketici güven endeksi de geçen aya kıyasla 0,1 puan azalarak -12,3'e düştü.
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