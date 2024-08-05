Avro Bölgesi'nde Yatırımcı Güveni Ağustosta Sert Düştü

Ekonomi

Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi ağustosta sert düştü.

Piyasalara ilişkin araştırmalar yapan Frankfurt merkezli Sentix, ağustos ayına ilişkin Avro Bölgesi Yatırımcı Güven Endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, temmuzda eksi 7,3 puan olan Avro Bölgesi yatırımcı güven endeksi ağustosta eksi 13,9'a geriledi.

Böylece Avro Bölgesi'nde yatırımcı güveni temmuzun ardından ağustosta da azalarak ocak ayından bu yana en düşük seviyeye indi.

Piyasalar ağustosta güven endeksinin eksi 8 civarında olmasını bekliyordu. Açıklanan verilerin piyasa beklentilerinin oldukça altında kalması dikkati çekti.

Temmuz'da 1,5 seviyesinde olan Avro Bölgesi Beklenti Endeksi de ağustosta eksi 8,8'e düştü.

Öte yandan, yatırımcılar, Orta Doğu'daki jeopolitik durum, Almanya'da yaklaşan seçimler ve ABD başkanlık seçimlerine ilişkin belirsizlikler gibi çeşitli konulardan endişe duyuyor.