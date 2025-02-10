Avro Bölgesi'nde Yatırımcı Güveni Artıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Avro Bölgesi'nde Yatırımcı Güveni Artıyor

Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi, ABD'nin vergi planına rağmen şubatta 5 puan yükseldi.

10.02.2025 14:50
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Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi ABD'nin Avrupa Birliği (AB) ürünlerine vergi planına rağmen şubatta 5 puanlık artışla eksi 12,7'ye yükseldi.

Piyasalara ilişkin araştırmalar yapan ve merkezi Frankfurt'ta bulunan Sentix, şubat ayına ilişkin Avro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, ocakta eksi 17,7 olan Avro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi, bu ay 5 puanlık artışla eksi 12,7'ye yükseldi. Temmuz 2024'ten bu yana en yüksek seviyesine çıkan endekse ilişkin beklenti, eksi 16,3'e yükselmesi yönündeydi.

Yatırımcıların gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen Beklentiler Endeksi de eksi 5'ten 1'e yükselerek, Temmuz 2024'ten beri ilk kez sıfırın üzerine çıktı.

Mevcut Durum Endeksi de eksi 29,5'ten eksi 25,5'e yükseldi.

Sentix'in açıklamasında, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi açıklamalarına rağmen Avro Bölgesi'nde yatırımcı güveninin biraz arttığı belirtilerek, "Avro Bölgesi ekonomisi krizden çıkmaya çalışıyor." denildi.

Açıklamada, "Şimdiye kadar, Avro Bölgesi'nin en önemli ekonomisi olan Almanya'nın zayıflığı, yukarı yönlü her türlü ivmeyi baskıladı. Almanya'nın resesyondaki ekonomisi Avro Bölgesi'nin üzerinde bir kurşun ağırlık gibi asılı duruyor. İşte tam da bu noktada iyileşme umudu beliriyor. Bu umut her şeyden önce yeni seçilen Alman hükümetinin daha iş dünyası dostu bir politika izleyeceği hayaline dayanıyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Yatırımcı güveni anketi, 6-8 Şubat tarihlerinde 1111 yatırımcının katılımıyla gerçekleştirildi.

Bu arada, ABD Başkanı Donald Trump, dış ticaret açığını azaltmak ve yerli üretimi desteklemek amacıyla AB ürünleri için gümrük vergilerini önemli ölçüde "kesinlikle" artıracağını açıklamıştı.

Trump, AB'den yapılan tüm ithalata yüzde 10 ya da yüzde 20 gümrük vergisi uygulamak istiyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Almanya, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avro Bölgesi'nde Yatırımcı Güveni Artıyor - Son Dakika

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