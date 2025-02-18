Avro Bölgesi'nde Yatırımcı Güveni Artıyor

Ekonomi

Avro Bölgesi'nde yatırımcı güveni, özel tüketimin artacağı beklentisiyle şubat ayında yükseldi.

Almanya merkezli Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW), kurumsal yatırımcı ve piyasa uzmanlarının gelecek döneme ilişkin beklentilerini ölçen ZEW Ekonomik Güven Endeksi'nin şubat ayı sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde ocakta 18 puan olan ZEW Ekonomik Güven Endeksi, şubatta 24,2 puana çıktı. Böylece, endeks bir önceki aya kıyasla 6,2 puan arttı.

Piyasa beklentileri, endeksin yaklaşık 24,3 puan seviyesinde olması yönündeydi.

Endeksteki artış, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz indirim kararı alması ile talep ve özel tüketimin hız kazanacağı beklentisinden kaynaklandı.

Öte yandan, Avro Bölgesi mevcut ekonomik durum endeksi de 8,5 puan artışla eksi 45,3 oldu.