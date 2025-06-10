Avro Bölgesi'nde Yatırımcı Güveni Artıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Avro Bölgesi'nde Yatırımcı Güveni Artıyor

10.06.2025 13:27
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Almanya ekonomisindeki toparlanma, Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksini yükseltti.

Avro Bölgesi'nde yatırımcıların ekonomiye güveni, Alman ekonomisinde toparlanma sinyalleriyle haziranda son 12 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Piyasalara ilişkin araştırmalar yapan ve merkezi Frankfurt'ta bulunan Sentix, haziran ayına ilişkin Avro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, mayısta eksi 8,1 puan olan Avro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi 0,2 puana yükseldi. Haziran 2024'ten sonraki en yüksek seviyesine çıkan endekse ilişkin beklenti, eksi 6 puana yükseleceği yönündeydi.

Yatırımcıların gelecek 6 aya ilişkin öngörülerini ölçen Beklentiler Endeksi de 3,8'den 14,3'e çıktı. Endeksin son iki ayda toplamda 30,1 puan yükselmesi dikkati çekti.

Mevcut Durum Endeksi ise eksi 19,3 puandan eksi 13 puana yükselerek, Haziran 2024'ten beri en yüksek seviyesine çıktı.

Sentix'in açıklamasında, "Haziran ayında Avro Bölgesi ve Almanya'da ekonominin canlandığına dair işaretler var. Son yıllarda Alman ekonomisindeki durgunluk Avrupa ekonomisi üzerinde defalarca fren görevi gördü. Şimdi Avro Bölgesi'ndeki Sentix ekonomik endeksleri Almanya'dan gelen toparlanmadan faydalanıyor." ifadesi kullanıldı.

Sentix Genel Müdürü Patrick Hussy, "ABD için gümrük vergisi politikasının neden olduğu şok yavaş yavaş hafifliyor. ABD'nin tarife şoku henüz tam olarak çözülmemiş olsa da genel olarak küresel ekonomi rahat bir nefes alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Anket, 5-7 Haziran'da 1055 yatırımcının katılımıyla gerçekleştirildi.

Alman ekonomisi

Öte yandan, Avro Bölgesi'nin en büyük ekonomisi olan Almanya için Sentix Yatırımcı Güven Endeksi, haziranda 10,1 puanlık artışla eksi 5,9 puan oldu. Endeksin Rusya- Ukrayna Savaşı'nın düşüşe neden olduğu Mart 2022'den beri en yüksek değerine ulaşması dikkati çekti. Almanya'da Mevcut Durum Endeksi ise eksi 35,3 puandan eksi 26,8 puana çıktı.

Sentix açıklamasında, Almanya'nın, Avrupa Birliği'nin gümrük anlaşmazlığında yakın zamanda "tırmanma sinyali" vermemesinden faydalandığı belirtilerek, "Yeni Alman hükümeti, özellikle dış politika ve göç politikasında yatırımcılar tarafından olumlu karşılanan ilk adımlarını atıyor. Ukrayna'daki çatışmada ateşkes sağlanabileceğine dair umutlar da azalmış değil. En azından çatışmanın tarafları yeniden birbirleriyle konuşmaya başladı." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

Almanya, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avro Bölgesi'nde Yatırımcı Güveni Artıyor - Son Dakika

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