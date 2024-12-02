Avro Bölgesi PMI Kasım'da Düşüşte - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Avro Bölgesi PMI Kasım'da Düşüşte

Avro Bölgesi imalat sanayi PMI, kasımda 45,2'ye düşerek son iki ayın en düşük seviyesini gördü.

02.12.2024 17:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avro Bölgesi'nde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), kasım ayında 0,8 puan düşerek 45,2 puana indi.

Uluslararası finansal araştırma kuruluşu S&P Global, Avro Bölgesi'nin kasım ayı imalat sanayi PMI verilerini açıkladı.

Verilere göre, Avro Bölgesi'nde imalat sektörü, yeni fabrika siparişlerinde, üretimde, satın alma faaliyetlerinde ve envanterlerde yaşanan gerilemeyle düşüş yaşadı.

Avro Bölgesi'nde ekimde 46 puan olan imalat sanayi PMI, kasımda 45,2 puana inerek son iki ayın en düşük seviyesini gördü.

Böylece, Avro Bölgesi'nde fabrika koşulları kasım ayında kötüleşti. Veriler, Avro Bölgesi genelinde üretim koşullarının bozulduğunu ortaya koydu.

Ayrıca, Almanya, Fransa ve İtalya'da imalat sanayi kasım ayında sert biçimde geriledi.

Verilere ilişkin açıklamada bulunan Hamburg Ticaret Bankası (HCOB) Başekonomisti Cyrus de la Rubia, "Bu rakamlar korkunç görünüyor. Avro Bölgesi'ndeki üretim durgunluğu asla bitmeyecekmiş gibi duruyor. Yeni siparişler artan bir hızla düşerken yakın gelecekte bir toparlanma belirtisi de yok." ifadesini kullandı.

???????PMI verilerinde 50 puanın üstü büyümeye, 50 puanın altı daralmaya işaret ediyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avro Bölgesi PMI Kasım'da Düşüşte - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:52 Suriye Devlet Başkanı Esad: ABD, bölgeyi yeniden çizmeye çalışıyor Suriye Devlet Başkanı Esad: ABD, bölgeyi yeniden çizmeye çalışıyor
17:43 Mustafa Destici’ye “Mustafa Kemal’in askeri misiniz“ diye soruldu Mustafa Destici'ye "Mustafa Kemal'in askeri misiniz?" diye soruldu
16:57 Putin ve Pezeşkiyan’dan “Suriye“ görüşmesi: Türkiye ile koordinasyonda olunmalı Putin ve Pezeşkiyan'dan "Suriye" görüşmesi: Türkiye ile koordinasyonda olunmalı
16:44 İş bırakma eylemi yapan aile hekimi, video çekip bu sözlerle isyan etti İş bırakma eylemi yapan aile hekimi, video çekip bu sözlerle isyan etti
15:59 MÜSİAD Başkanı’ndan asgari ücret ile ilgili flaş sözler MÜSİAD Başkanı'ndan asgari ücret ile ilgili flaş sözler
07:23 Türkmenler, Tel Rıfat’a mehter marşıyla girdi Türkmenler, Tel Rıfat'a mehter marşıyla girdi
07:20 Saadet Partisi ekonomi politikalarını 23 yıl sonra yazar kasa atarak protesto etti Saadet Partisi ekonomi politikalarını 23 yıl sonra yazar kasa atarak protesto etti
07:11 Meteoroloji uyardı, 3 bölgede sağanak yağış bekleniyor Meteoroloji uyardı, 3 bölgede sağanak yağış bekleniyor
07:01 Beyaz Saray: Muhaliflerin Suriye’deki ilerleyişi Rusya ve İran’ın zayıfladığını gösteriyor Beyaz Saray: Muhaliflerin Suriye'deki ilerleyişi Rusya ve İran'ın zayıfladığını gösteriyor
06:16 ABD Başkanı Biden sözünden döndü, oğlu Hunter Biden’ı affetti ABD Başkanı Biden sözünden döndü, oğlu Hunter Biden'ı affetti
23:57 Küçük çocuğu fırına kilitleyip diri diri yaktılar Küçük çocuğu fırına kilitleyip diri diri yaktılar
23:41 Dursun Özbek, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’na rest çekti Dursun Özbek, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na rest çekti
23:36 Sakatlanan Abdülkerim Bardakcı’dan Galatasaray’ı yıkan haber Sakatlanan Abdülkerim Bardakcı'dan Galatasaray'ı yıkan haber
23:30 Gaziantep plakalı araçlar, muhaliflerin yıllar sonra aldığı şehirde Gaziantep plakalı araçlar, muhaliflerin yıllar sonra aldığı şehirde
23:15 Sergen Yalçın, Beşiktaş için son kararını canlı yayında açıkladı Sergen Yalçın, Beşiktaş için son kararını canlı yayında açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2024 18:42:43. #1.13#
SON DAKİKA: Avro Bölgesi PMI Kasım'da Düşüşte - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.