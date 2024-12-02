Avro Bölgesi PMI Kasım'da Düşüşte

Ekonomi

Avro Bölgesi'nde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), kasım ayında 0,8 puan düşerek 45,2 puana indi.

Uluslararası finansal araştırma kuruluşu S&P Global, Avro Bölgesi'nin kasım ayı imalat sanayi PMI verilerini açıkladı.

Verilere göre, Avro Bölgesi'nde imalat sektörü, yeni fabrika siparişlerinde, üretimde, satın alma faaliyetlerinde ve envanterlerde yaşanan gerilemeyle düşüş yaşadı.

Avro Bölgesi'nde ekimde 46 puan olan imalat sanayi PMI, kasımda 45,2 puana inerek son iki ayın en düşük seviyesini gördü.

Böylece, Avro Bölgesi'nde fabrika koşulları kasım ayında kötüleşti. Veriler, Avro Bölgesi genelinde üretim koşullarının bozulduğunu ortaya koydu.

Ayrıca, Almanya, Fransa ve İtalya'da imalat sanayi kasım ayında sert biçimde geriledi.

Verilere ilişkin açıklamada bulunan Hamburg Ticaret Bankası (HCOB) Başekonomisti Cyrus de la Rubia, "Bu rakamlar korkunç görünüyor. Avro Bölgesi'ndeki üretim durgunluğu asla bitmeyecekmiş gibi duruyor. Yeni siparişler artan bir hızla düşerken yakın gelecekte bir toparlanma belirtisi de yok." ifadesini kullandı.

???????PMI verilerinde 50 puanın üstü büyümeye, 50 puanın altı daralmaya işaret ediyor.