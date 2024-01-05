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Avro Bölgesinde Aralık Ayında Enflasyon Yüzde 2,9'a Çıktı - Son Dakika
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Avro Bölgesinde Aralık Ayında Enflasyon Yüzde 2,9'a Çıktı

Avro Bölgesinde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aralık ayında yıllık bazda yüzde 2,9 seviyesine çıktı. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından yayımlanan verilere göre, aralıkta enflasyon beklentilerin altında kalarak yüzde 2,9 olarak gerçekleşti. En yüksek enflasyon gıda, alkol ve tütün ürünlerinde görülürken, enerji ürünleri enflasyonu ise geriledi. AB uyumlu verilere göre enflasyon oranları ülkeler arasında farklılık gösterdi.

Avro Bölgesinde Aralık Ayında Enflasyon Yüzde 2,9\'a Çıktı
05.01.2024 - 14:05,
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Avro Bölgesinde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aralık ayında yıllık bazda yüzde 2,9 seviyesine çıktı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesinin aralık ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini yayımladı.

Verilere göre, Avro Bölgesinde kasımda yüzde 2,4 olan yıllık enflasyon aralıkta yüzde 2,9 olarak belirlendi. TÜFE, aralıkta aylık bazda yüzde 0,2 artış kaydetti.

Piyasa beklentileri, aralıkta Avro Bölgesinde yıllık enflasyonun yüzde 3 olması yönündeydi, verinin piyasa beklentilerinden düşük gelmesi dikkati çekti.

Enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 6,1 ile gıda, alkol ve tütün ürünlerinde gerçekleşti. Gıdayı, yüzde 4 ile hizmetler, yüzde 2,5 ile enerji dışı sanayi ürünleri izlerken, enerji ürünleri yüzde 6,7 geriledi.

AB uyumlu verilere göre enflasyon aralıkta Slovakya'da yüzde 6,6, Avusturya'da 5,7, Hırvatistan'da 5,4, Estonya'da 4,3, Fransa'da 4,1, Almanya'da 3,8, İspanya'da 3,3, İtalya ve Belçika'da yüzde 0,5 olarak belirlendi.

Kaynak: AA
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