New York borsası düşüşle açıldı - Son Dakika
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New York borsası düşüşle açıldı

13.07.2022 16:30
New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) haziranda yüzde 9,1'le son 41 yılın en hızlı yükselişini kaydetmesinin ardından güne satış ağırlıklı bir seyirle başladı.

New York borsası, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) haziranda yüzde 9,1'le son 41 yılın en hızlı yükselişini kaydetmesinin ardından güne satış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,61 azalarak 30.791 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,79 düşüşle 3.788 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,15 değer kaybıyla 11.133 puana indi.

Bugün açıklanan verilere göre ABD'de TÜFE aylık yüzde 1,3 ve yıllık yüzde 9,1 artarak beklentileri oldukça geride bıraktı.

Veri sonrası ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonu kontrol altına almak amacıyla sıkılaştırıcı politikalarında daha da şahinleşebileceği endişesi risk algısının artmasına sebep oldu.

TÜFE'nin açıklanmasıyla birlikte dolar endeksi 108,6'yla son 20 yılın zirvesine çıkarken, saat 16.40 itibarıyla 108,4 seviyesinde dengelendi.

Pay piyasalarında satış baskısını güçlendirirken, ABD tahvil piyasalarında, bazı varlıklarda terse dönen getiri eğrisi belirginleşmeye başladı. Buna göre ABD'nin 2 yıllık tahvil faizi ile 10 yıllık tahvil faizi arasındaki fark 2000'den bu yana en yüksek seviye olan 16 baz puana çıktı.

Para piyasalarında Fed'in temmuz toplantısında yüzde 30 ihtimalle 100 baz puan, eylül toplantısında ise yüzde 55 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı fiyatlanmaya başladı.

Analistler, ABD'de günün geri kalanında Fed'in Bej Kitap Raporu'nun takip edileceğini belirterek, piyasalarda oynaklığın bir süre devam edebileceğini, yatırımcıların temkinli hareket etmesinin faydalı olacağını bildirdi.

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Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

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