Avrupa Bankacılık Federasyonu Ortaklar Yıllık Toplantısı İstanbul'da yapıldı

Avrupa Bankacılık Federasyonu Ortaklar Yıllık Toplantısı, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlendi.

TBB açıklamasına göre, toplantının açılışını İcra Komitesi Başkanı Christian Ossig yaptı. Katılımcılara TBB temsilcileri tarafından Türk bankacılık sektörüne ilişkin bilgi sunuldu.

Toplantı süresince sürdürülebilirlik, Basel III/IV, finansal okuryazarlık, savaşın ekonomilere etkisi ve ülkelerdeki iyi bankacılık uygulamaları gibi birçok başlıkta sunumlar yapılarak katılımcıların değerlendirmeleri alındı.

Avrupa Bankacılık Federasyonu'nun, Avrupa ülkelerinden 32 ulusal bankalar birliğinin üyesi bulunuyor. Bu birlikler nezdinde 3 bin 500 banka temsil ediliyor.