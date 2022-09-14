AB yeni mali kurallar hazırlıyor - Son Dakika
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AB yeni mali kurallar hazırlıyor

14.09.2022 13:48
AB yeni mali kurallar hazırlıyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yüksek kamu borcunun yeni bir realite olduğunun kabul edilmesi gerektiğini belirterek, yeni mali kurallara ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yüksek kamu borcunun yeni bir realite olduğunun kabul edilmesi gerektiğini belirterek, yeni mali kurallara ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Von der Leyen, Strazburg'da gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumunda "Birliğin Durumu" konulu konuşma yaptı.

"Yüksek kamu borcunun yeni bir realite olduğunu kabul etmek zorundayız." diyen von der Leyen, AB'de mali sürdürülebilirliği koruyacak ve stratejik yatırımların gerçekleşmesini sağlayacak yeni mali kurallara ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Von der Leyen, yeni mali kuralların gelecek yıllarda ortaya çıkacak zorluklara uygun biçimde tasarlanacağına ve bu alanda yeni fikirleri ekim ayında açıklayacaklarına işaret etti.

Herkesin izleyebileceği daha basit mali kurallar belirlenmesinin önemini belirten von der Leyen, "Üye ülkeler borç azaltma süreçlerinde daha fazla esnekliğe sahip olmalıdır." ifadesini kullandı.

AB kurallarına göre, normal şartlarda üye ülkelerin bütçe açıklarının GSYH'lerinin yüzde 3'ünü, kamu borçlarının da GSYH'lerinin yüzde 60'ını geçmemesi gerekiyor. Bu sınır aşıldığında uygulanacak tedbirlerin AB Komisyonu'na bildirilmesi ve etkin mücadelenin yapılması gerekiyor.

Ancak, AB üyesi ülkeler, salgın nedeniyle söz konusu kuralları askıya alma kararı almış, bütçe açıklarını ve kamu harcamalarını hızla yükseltmişti.

Von der Leyen, yeni bir KOBİ yardım paketi de hazırlayacaklarına işaret etti.

Avrupa'da iş yapmak için tek bir vergi kural seti belirlenmesi için bir teklif hazırlayacaklarını vurgulayan von der Leyen, bunun AB içinde ticareti kolaylaştıracağını, bürokrasiyi azaltacağını ve dinamizmi artıracağını anlattı.

"Avrupa'ya dışarıdan işçi lazım"

Von der Leyen, Avrupa'da kalifiye çalışan ihtiyacına da değindi. Avrupa'da işsizlik oranının yüzde 6 olduğunu, bunun çok iyi bir oran olmasına rağmen birçok boş pozisyonun doldurulamadığını belirten von der Leyen, AB dışından işçi gelmesi gerektiğini vurguladı.

Von der Leyen, AB ülkelerine işçilerin niteliklerinin Avrupa'da daha hızlı tanınması çağrısı yaptı.

AB'nin fosil yakıtlara bağımlılıktaki hatayı lityum gibi kritik ham madde ve madenlerde yapmaması gerektiğini vurgulayan von der Leyen, "Lityum ve nadir elementler ileride petrolden önemli olacak." dedi.

Von der Leyen, bağımlılığı engellemek için benzer düşünen ülkelerle yeni ortaklıklar kurmaları, "güvenilir ortaklar" bulmaları gerektiğini söyledi.

Bu tür maddelerin işlenmesini Çin'in kontrol ettiğini kaydeden von der Leyen, mikroçip üretiminde önemli kazanımlar elde ettiklerini, ham madde konusunda da bunu yapmaları gerektiğini ifade ederek, Avrupa Kritik Hammadde Yasası önereceğini bildirdi.

YORUMLAR
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AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen: 'Düşük maliyetle elektrik üreten şirketlerin gelirlerine tavan getirilmesini teklif ediyoruz' AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen: 'Düşük maliyetle elektrik üreten şirketlerin gelirlerine tavan getirilmesini teklif ediyoruz'
Kaynak: AA

Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği, Hamster Coin, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AB yeni mali kurallar hazırlıyor - Son Dakika

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