AB ülkelerinin enerji bakanları olağanüstü toplanacak - Son Dakika
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AB ülkelerinin enerji bakanları olağanüstü toplanacak

29.08.2022 15:46
AB ülkelerinin enerji bakanları olağanüstü toplanacak

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin enerji bakanları, doğal gaz ve elektrik fiyatlarındaki hızlı artışı görüşmek üzere 9 Eylül'de olağanüstü toplantı yapacak.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin enerji bakanları, doğal gaz ve elektrik fiyatlarındaki hızlı artışı görüşmek üzere 9 Eylül'de olağanüstü toplantı yapacak.

AB Dönem Başkanı Çekya'nın Sanayi ve Ticaret Bakanı Jozef Sikela, yerel basına, Avrupa'daki enerji krizine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Elektrik piyasasının 30 yıl boyunca Avrupalılara hizmet ettiğini ve enerji fiyatlarını aşağı çektiğini belirten Sikela, "Şimdi enerji piyasasının gerektiği gibi çalışmadığını kabul etmeliyiz. Piyasa dondu ve bu nedenle onu düzeltmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Sikela, dönem başkanı olarak AB ülkelerinin enerji bakanlarını olağanüstü toplantıya çağırdığını kaydederek, bu toplantının 9 Eylül'de yapılmasına karar verildiğini bildirdi.

Doğal gazın megavatsaat fiyatının geçen yıl temmuz ayında 18 avro civarında olduğunu anımsatan Sikela, söz konusu fiyatların 310 avroyu bulduğunu aktardı.

Sikela, fiyat artışının Ukryana'daki savaş, Rusya'dan gaz akışının azalması, Fransa'daki nükleer santrallerin yaklaşık yarısının teknik sorunlar nedeniyle bakıma alınması gibi çeşitli sebeplerden kaynaklandığını ifade etti.

???????AB enerji bakanlarının planlı toplantısı 11-12 Ekim tarihlerinde Prag'da yapılacaktı.

Bazı AB üyesi ülkeler doğal gazda tavan fiyat uygulanmasını ve elektrik piyasası faaliyetinin değiştirilmesini talep ediyor. AB Komisyonu bu konuda üye ülkelerle görüşmeler yaparak ortak tutum belirlemeye çalışıyor.???????

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Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AB ülkelerinin enerji bakanları olağanüstü toplanacak - Son Dakika

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