Avrupa'da gaz fiyatları geriledi - Son Dakika
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Avrupa'da gaz fiyatları geriledi

08.09.2022 12:16
Avrupa'da gaz fiyatları geriledi

Avrupa Birliğinin (AB) doğal gaza tavan fiyat uygulamayı da içeren tedbirlerini açıklamasının ardından, Avrupa'da ekim vadeli kontratlarda doğal gaz fiyatları megavatsaat başına 200 avronun altına indi.

Avrupa Birliğinin (AB) doğal gaza tavan fiyat uygulamayı da içeren tedbirlerini açıklamasının ardından, Avrupa'da ekim vadeli kontratlarda doğal gaz fiyatları megavatsaat başına 200 avronun altına indi.

Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören vadeli kontratların fiyatı 26 Ağustos'ta 348,8 avroya kadar çıkmıştı. Bu tarihten sonra gerilemeye başlayan doğal gaz kontratlarının fiyatı ise dün 213,9 avrodan kapanmıştı.

Gaz kontratlarının fiyatı bugün sabah saatlerinde 192,9 avroya kadar geriledikten sonra TSİ 11.56'da 199 avrodan işlem gördü.

Böylece Avrupa'da doğal gaz kontratlarının fiyatı dünkü kapanışa göre yüzde 7, zirve yapan 26 Ağustos tarihine kıyasla da yüzde 43 civarında gerilemiş oldu.

Gaz fiyatları geçen yılın aynı döneminde ise 54 avro seviyesinde bulunuyordu. Böylece son 1 yılda Avrupa'da gaz fiyatları yaklaşık 4 kat artış gösterdi.

AB, enerji krizine karşı alınması planlanan 5 acil tedbiri dün açıklamıştı. Önlemler arasında, Rus gazına tavan fiyat uygulanması, elektriğin en yoğun kullanıldığı saatlerde tüketimi düşürme hedefi belirlenmesi, düşük maliyetle elektrik üreten şirketlerin gelirlerine tavan getirilmesi, petrol ve gaz şirketlerinden zorunlu katkı alınması ve enerji piyasalarındaki şirketlere likidite sağlanması yer alıyordu.

Bu konuyu ve ilave önlemleri görüşmek üzere AB üyesi ülkelerin enerji bakanları, yarın Brüksel'de olağanüstü toplantı yapacak.

Öte yandan, Rusya, geçen hafta Avrupa'ya Kuzey Akım boru hattından doğal gaz akışını süresiz durdurmuştu.

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Kaynak: AA

Hollanda, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa'da gaz fiyatları geriledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Avrupa'da gaz fiyatları geriledi - Son Dakika
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