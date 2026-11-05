Avrupa borsaları ABD ara seçimleri sonrası yükseldi, Stoxx Europe 600 yüzde 0,7 arttı

Avrupa borsaları, ABD'deki ara seçimlerin ardından siyasi belirsizliklerin azalması, petrol fiyatlarındaki gerileme ve tahvil piyasalarındaki rahatlamanın etkisiyle pozitif seyrediyor.

Avrupa piyasalarında saat 11.30 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,7 artışla 662,10 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1 yükselişle 10.938 puandan işlem görüyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 26.593,50 puanda, İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 0,4 yükselişle 51.213,50 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,3 kazançla 8.280,41 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,5 artışla 19.655,02 puanda bulunuyor.

ABD'deki ara seçimlerde Demokratların Kongrenin iki kanadında çoğunluğu elde etmesinin ardından Washington yönetiminin ekonomi politikalarında değişiklikler olabileceği beklentisi risk iştahını destekledi. Avrupa borsaları dün bankacılık ve temiz enerji hisseleri öncülüğünde yükselerek son 2 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Öte yandan, petrol fiyatlarındaki sert düşüşün enflasyon baskılarını hafifletebileceği beklentisi tahvil piyasalarına da yansıdı. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi son 2 ayın en düşük seviyelerine gerilerken, Avrupa'da bankacılık hisselerindeki yükseliş dikkati çekti.

Almanya'da bugün açıklanan verilere göre, fabrika siparişleri eylülde aylık bazda yüzde 4,4 artarak toparlanma gösterdi. Artışta, otomotiv sektöründe siparişlerin yüzde 10,5 yükselmesi etkili oldu.

Diğer yandan, İngiltere Merkez Bankasının (BoE) bugün açıklayacağı faiz kararı yatırımcıların odağında bulunuyor. Bankanın, enflasyonist baskılar nedeniyle politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 4'e yükseltmesi bekleniyor.

Analistler, günün geri kalanında BoE'nin faiz kararı, tahvil piyasalarındaki hareketlilik ve şirket bilançolarının Avrupa borsalarının yönü üzerinde etkili olabileceğini belirtiyor.