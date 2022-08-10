Avrupa borsaları yükselişle kapandı

İtalya 'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,95'lik yükselişle 22.702,44 puandan, Almanya 'da DAX 30 endeksi ise yüzde 1,23 artışla 13.700,93 puandan kapandı.

Kaynak: AA

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