Avrupa borsaları İngiltere hariç günü düşüşle kapattı - Son Dakika
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Avrupa borsaları İngiltere hariç günü düşüşle kapattı

09.08.2022 19:54
Avrupa borsaları İngiltere hariç günü düşüşle kapattı

Avrupa borsaları, ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyonist baskılara karşı atabileceği politika adımlarına ilişkin beklentilerin etkisiyle, İngiltere FTSE 100 endeksi hariç günü düşüşle tamamladı.

Avrupa borsaları, ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyonist baskılara karşı atabileceği politika adımlarına ilişkin beklentilerin etkisiyle, İngiltere FTSE 100 endeksi hariç günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,67 değer kaybederek 435,98 puana geriledi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,12 düşerek 13.334,97 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,53 değer kaybıyla 6.490,00 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,05 gerileyerek 22.488,49 puana indi.

Öte yandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,01 artarak 7.488,15 puana yükseldi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.30 itibarıyla yüzde 0,26'lık yükselişle 1,022 seviyesinde bulunuyor.

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Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, England, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları İngiltere hariç günü düşüşle kapattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Avrupa borsaları İngiltere hariç günü düşüşle kapattı - Son Dakika
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