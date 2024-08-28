Avrupa Borsaları Alış Ağırlıklı Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Avrupa Borsaları Alış Ağırlıklı Başladı

Avrupa borsaları yeni güne alış ağırlıklı seyirle başladı. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 519,9 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,4 yükselişle 18,762 puan seviyesinde işlem görüyor. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yatay seyirle 8.344 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 primle 33.846 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 yükselişle 7.586 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi 0,1 artışla 11.334 puanda bulunuyor. Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 1,1151 seviyesinden işlem görüyor.

28.08.2024 11:48
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Avrupa borsaları yeni güne alış ağırlıklı seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 519,9 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,4 yükselişle 18,762 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yatay seyirle 8.344 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 primle 33.846 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 yükselişle 7.586 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi 0,1 artışla 11.334 puanda bulunuyor.

Dün günü yüzde 0,2 yükselişle 1,1184'ten tamamlayan avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 1,1151 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, küresel pay piyasalarında, yoğun veri gündemi öncesinde yatırımcıların temkinli davranmaya devam etmesinin varlık fiyatlarının yön bulmasını zorlaştırdığını söyledi.

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) sene sonuna kadar en az iki faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakıldığını kaydeden analistler, toplamda üç faiz indirimine gidilebileceği ihtimalinin de masada olduğunu ifade etti.

Öte yandan gözler yarın Almanya'da açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Bugün, ABD'de haftalık mortgage başvuruları takip edilecek.

Kaynak: AA

İspanya, Almanya, Ekonomi, Fransa, İtalya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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