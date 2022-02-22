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Avrupa borsaları düşüşle açıldı - Son Dakika

Avrupa borsaları düşüşle açıldı

22.02.2022 11:28
Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı.

Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,8 azalışla 446 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi 2,40 düşüşle 14.376 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,33 azalarak 7.384 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,72 değer kaybıyla 6.671 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,50 azalışla 8.361 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,42 gerileyerek 25.679 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yatay seyirle 1,1316'dan alıcı buluyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, dün Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzalaması ve ABD ile Avrupa Birliği'nin gelişmeleri kınayarak yaptırımlar konusunda adım atacağını duyurmasının ardından küresel pay piyasalarında satıcılı bir seyir hakim oldu.

Analistler, Rusya-Ukrayna krizinin askeri bir çatışmaya dönüşüp dönüşmeyeceğine dair endişelerin artmasıyla küresel çapta risk iştahının gerilediğini kaydetti.

Batılı ülkelerin Rusya'ya olası yaptırımları ve enerji tedarikinde yaşanabilecek yeni bir kısıntının ekonomiler üzerindeki etkilerine yönelik endişelerin fiyatlandığını ifade eden analistler, bugün Avrupa'da veri gündeminde, Almanya'da açıklanacak Ifo iş ortamı güven endeksinin öne çıktığını belirtti.

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Avrupa borsaları düşüşle açıldı Avrupa borsaları düşüşle açıldı

İspanya, Almanya, Europe, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları düşüşle açıldı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Avrupa borsaları düşüşle açıldı - Son Dakika
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