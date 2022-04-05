Avrupa borsaları, düşüşle açıldı - Son Dakika

Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yatay seyirle 462, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,18 düşüşle 14.492 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 azalışla 7.543 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,16 değer kaybıyla 6.721 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 azalışla 8.510 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,14 düşüşle 25.141 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi şu dakikalarda önceki kapanışının hemen üzerinde 1,0973 seviyesinden işlem görüyor.

Rusya- Ukrayna savaşına ilişkin ABD ve Avrupa ülkelerinin açıklamaları, yaptırımların devam edeceğine dair sinyaller verirken, konuyla ilgili haber akışı gündemin odağına yerleşti.

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin belirsizliklerin sürmesi ve artan enflasyonist baskılarla tahvil ve emtia piyasalarında dalgalanmaların sürdüğünü söyledi.

Yüksek seyreden enflasyon üzerinde, Rusya-Ukrayna savaşının neden olduğu gıda ve enerji fiyatları kanalından gelen yukarı yönlü baskıların arttığını aktaran analistler, bunun da para politikalarına yönelik şahin beklentileri beslemeye devam ettiğini belirtti.

Analistler, bugün ABD'de dış ticaret dengesi ile dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini kaydetti.