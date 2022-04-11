Avrupa borsaları, düşüşle açıldı - Son Dakika
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Avrupa borsaları, düşüşle açıldı

11.04.2022 10:31
Avrupa borsaları, düşüşle açıldı

Avrupa borsaları, haftaya düşüşle başladı.

Avrupa borsaları, haftaya düşüşle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,71 azalışla 457,7, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,04 düşüşle 14.135 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,65 azalışla 7.620 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,53 değer kaybıyla puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,43 azalışla 8.569 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,46 düşüşle 24.705 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 1,0890 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmelerin gündemin odağında kalmayı sürdürdüğünü belirterek, Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırım kararlarının açıklanmaya ve uygulanmaya devam ettiğini bildirdi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, hafta sonu Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya gelerek, Rusya'ya yönelik yaptırımları her hafta yoğunlaştırmaya devam edeceklerini söyledi.

Alman Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BaFin) da, Rusya'nın en büyük ikinci finans kuruluşu olan VTB Bank'ın, Avrupa'daki yan kuruluşu üzerindeki kontrolünün yeni yaptırımlardan sonra kaldırıldığını duyurdu.

Bu hafta Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Avrupa'da son yılların en yüksek seviyelerine çıkan enflasyonun ardından alacağı kararların yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade eden analistler, perşembe günü gerçekleştirecek toplantıda ECB'nin politika faizini sabit bırakmasının beklendiğini kaydetti,

Öte yandan, Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda, sandık çıkış anketlerine göre Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve aşırı sağcı Marine Le Pen ikinci tura kaldı. Macron'un ikinci tura kaldığının açıklanmasının ardından diğer Cumhurbaşkanı adayları, seçmenleri, aşırı sağcı Le Pen'e karşı Macron'a oy vermeye çağırdı.

Bugün açıklanan verilere göre ise İngiltere'de sanayi üretimi şubatta yüzde 0,6 gerileyerek beklentilerin altında kalırken, Gayrisafi Yurt içi Hasıla ise şubatta yüzde 0,1 arttı.

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England, Europe, Fransa, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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