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Avrupa Borsaları Düşüşle Başladı

Avrupa borsaları güne düşüşle başladı. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,5 kayıpla 475 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,7 azalışla 16.497 puan seviyesinde işlem görüyor. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 7.694 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,5 düşüşle 30.246 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,6 azalışla 10.123 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,7 kayıpla 7.398 puanda bulunuyor. Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1,0920'de seyrediyor. Analistler, ABD Merkez Bankasının faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizlikle karışık bir seyir izlendiğini ifade ederek bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki verilerin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi. Avrupa'da ise gözler Avro Bölgesi'nde açıklanacak öncü enflasyon verilerine çevrildi.

Avrupa Borsaları Düşüşle Başladı
05.01.2024 - 11:37,  Güncelleme: 11:39
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Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,5 kayıpla 475 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,7 azalışla 16.497 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 7.694 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,5 düşüşle 30.246 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,6 azalışla 10.123 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,7 kayıpla 7.398 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1,0920'de seyrediyor.

Analistler, küresel piyasalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizlikle karışık bir seyir izlendiğini ifade ederek bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki verilerin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Dün ABD'de açıklanan verilerin iş gücü piyasasının gücünü koruduğuna işaret etmesinin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in mart toplantısında faiz indirimlerine başlama ihtimali hafta başına göre 20 baz puan azalarak yüzde 65'e geriledi.

Öte yandan Avrupa'da, bugün gözler Avro Bölgesi'nde açıklanacak öncü enflasyon verilerine çevrildi.

Dün Almanya'da açıklanan öncü verilere göre, yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Aralık 2023'te, enerji yardım önlemlerinden kaynaklanan baz etkilerle yüzde 3,7'ye yükseldi.

Analistler, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) ne zaman faiz indirimlerine başlayacağına yönelik belirsizliklerin devam ettiğini kaydederek açıklanan makroekonomik verilerin söz konusu beklentilerin biraz daha netleşmesine yardımcı olabileceğini bildirdi.

Kaynak: AA
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