Avrupa Borsaları Düşüşle Kapandı - Son Dakika
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Ekonomi

Avrupa Borsaları Düşüşle Kapandı

Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı. Gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,61 değer kaybıyla 512,3 puana indi. Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,92 düşüşle 18.387,46 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,48 gerileyerek 34.471,65 puan oldu. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,17 azalarak 8.153,69 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,12 gerileyerek 7.513,73 puana düştü. Avro/dolar paritesi yüzde 0,02 değer kaybıyla 1,085 seviyelerinden işlem gördü. Deutsche Bank, yatırımcı davaları için ayırdığı 1,3 milyar avro provizyon sonrasında ikinci çeyrekte 143 milyon avro zarar ettiğini bildirdi. Louis Vuitton Moet Hennessy'nin yılın ilk yarısındaki geliri beklentilerin altında kalırken, Çin ekonomisine ilişkin belirsizlikler satışları etkiledi. Havacılık şirketlerinin hisseleri ise değer kazandı.

24.07.2024 19:55
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Avrupa borsaları, günü düşüşle kapattı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,61 değer kaybıyla 512,3 puana indi.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,92 düşüşle 18.387,46 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,48 gerileyerek 34.471,65 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,17 azalarak 8.153,69 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,12 gerileyerek 7.513,73 puana düştü.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.26 itibarıyla yüzde 0,02 değer kaybıyla 1,085 seviyelerinden işlem gördü.

Piyasaların odağında bugün açıklanan şirket bilançoları yer aldı.

Bugün bilançosunu açıklayan kuruluşlardan biri olan Deutsche Bank, yatırımcı davaları için ayırdığı 1,3 milyar avro provizyon sonrasında ikinci çeyrekte 143 milyon avro zarar ettiğini bildirdi. Bu zarar, banka için dört yıl aranın ardından gelen ilk zarar olarak kayıtlara geçti.

Deutsche Bank'ın hisselerindeki kayıp yüzde 8,3'ü buldu.

Lüks tüketim ürünleri şirketi Louis Vuitton Moet Hennessy'nin yılın ilk yarısındaki geliri beklentilerin altında kalırken, Çin ekonomisine ilişkin belirsizlikler satışları etkiledi.

Şirketin hisselerinde finansal sonuçların açıklanmasının ardından yüzde 4,66'lık kayıp yaşandı.

Öte yandan, havacılık şirketlerinin hisseleri değer kazananlar arasında yer aldı.

Fransa merkezli sivil havacılık şirketi Dassault Aviation SA hisseleri yüzde 7,7 artarken, İngiltere merkezli havayolu şirketi EasyJet hisseleri, şirketin beklentilerin üzerinde kar ve üst üste ikinci kez rekor kıran bir yaz dönemi öngörmesinin ardından, yüzde 3 yükseldi.

Kaynak: AA

Louis Vuitton, Deutsche Bank, Almanya, Fransa, İtalya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsaları Düşüşle Kapandı - Son Dakika

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