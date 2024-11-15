Avrupa Borsaları Düşüşle Kapandı - Son Dakika
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Ekonomi

Avrupa Borsaları Düşüşle Kapandı

Avrupa borsaları, düşüşle kapanırken medya ve sağlık hisseleri kayıplar yaşadı.

15.11.2024 21:47
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Avrupa borsaları haftanın son işlem gününü düşüşle kapattı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,77 gerileyerek 503,12 puan oldu.

Medya şirketlerinin hisseleri, bugünkü satışlarla ortalama yüzde 3'ün üzerinde düşüş gösterirken bu durum, hemen hemen tüm sektörlerde hisse senetlerini baskıladı. Sağlık şirketlerinin hisseleri de ortalama yüzde 2,9 değer kaybetti.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,09 düşüşle 8.063,61 ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,27 değer kaybıyla 19.210,81 puana indi.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,58 azalarak 7.269,63 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,48 düşüşle 34.191,99 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.42 itibarıyla yüzde 0,20 değer artışıyla 1,055 seviyesinden işlem gördü.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ekonominin, faiz oranlarını düşürmek için acele edilmesi gerektiğine dair herhangi bir sinyal vermediğini, ekonomide görülen gücün bankaya, kararlarını dikkatle alma imkanı sağladığını ifade etti.

İngiltere ekonomisi temmuz-eylül döneminde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 büyüdü.

Şirket hisselerinde ise aşı üreticileri ve ilaç tedarikçilerinin hisseleri, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın, aşılara şüpheyle yaklaşan Robert F. Kennedy Jr.'ı ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı adayı göstermesinden sonra baskı altında kaldı. Sartorius yüzde 6 değer kaybederken, ilaç ambalaj üreticileri Schott Pharma ve Gerresheimer'in hisseleri sırasıyla yüzde 5,3 ve 2,9 düştü.

Kennedy, bir avukat olarak, büyük pestisit ve ilaç şirketlerine karşı açtığı davalar, Kovid-19 aşılarına karşı şüpheci yaklaşımı ve gıda sağlığıyla ilgili düzenlemeler konusundaki çabalarıyla tanınıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsaları Düşüşle Kapandı - Son Dakika

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