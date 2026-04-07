Avrupa Borsaları Düşüşle Kapandı

Avrupa borsaları, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik açıklamalarının etkisiyle tatil sonrası ilk işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 1,01 değer kaybıyla 590,59 puana geriledi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,49 düşüşle 45.411,79 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,67 azalarak 7.908,74 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,06 değer kaybederek 22.921,59 puana ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,84 düşüşle 10.348,79 puana indi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.41 itibarıyla yüzde 0,286 azalarak 1,157 seviyesinden işlem gördü.

Piyasalar, ABD Başkanı Trump'ın İran'a yönelik açıklamalarının ardından Paskalya tatili dönüşündeki ilk işlem gününde düşüşle kapanırken, yatırımcıların odağı Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışına çevrildi.

Trump, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu gece koca bir medeniyet yok olacak ve bir daha asla geri getirilmeyecek. Bunun olmasını istemiyorum ama muhtemelen olacak." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Fox News'e telefonla bağlanarak konuşan Trump, bugün ülkenin doğu yakasının yerel saati 20.00 itibarıyla, Hürmüz Boğazı'nın ticari gemilerin geçişine açılması yönünde bir anlaşma sağlanamaması halinde İran'a karşı "ağır saldırılar" düzenlemeye hazır olduklarını doğruladı.

İran'a yönelik bu gece yarısı gerçekleştirme tehdidinde bulunduğu saldırıyla ilgili aynı noktada olduğu mesajını veren Trump, İran'a yönelik bugüne kadar görülmemiş bir saldırı olacağını belirttiği planıyla ilgili "Saat 20.00'de o iş olacak." diye konuştu.

Hürmüz Boğazı ile ilgili problemin, İran ile müzakere yoluyla anlaşarak sonuçlanma ihtimaline dair bir ihtimal üzerine konuşmak istemediğini ifade eden Trump, "Eğer o noktaya gelirsek, daha önce hiç görmedikleri türden bir saldırı gerçekleşecek." dedi.

Daha önce Hürmüz Boğazı'nı 48 saat içinde açmaması durumunda İran'ı tehdit eden ABD Başkanı Trump, 5 Nisan'daki sosyal medya paylaşımında, "Salı günü ABD Doğu Yakası saatiyle 20.00'de (Türkiye saatiyle 8 Nisan Çarşamba 03.00)" ifadesine yer vermişti.

Veri tarafında ise Avro Bölgesi'nde mart ayında bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 50,7 puanla son 9 ayın en düşük seviyesini gördü. S&P Global verileri, Avro Bölgesi'nde martta maliyet baskılarının yoğunlaşmasıyla özel sektörde faaliyet artışının çok düşük seviyede kaldığını ortaya koydu.

İngiltere'de ise hizmet sektörü PMI 50,5 puanla son 11 ayın en düşük seviyesine geriledi. Büyümedeki ivme kaybı büyük oranda Orta Doğu'daki savaşın etkilerine yönelik endişeler nedeniyle iş dünyası ve tüketici harcamalarındaki zayıflamadan kaynaklandı.

Piyasa araştırmaları merkezi Sentix, 1047 yatırımcının katılımıyla gerçekleştirilen nisan ayına ilişkin Avro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, mart ayında eksi 3,1 puan olan endeks, bu ay 16,1 puanlık düşüşle eksi 19,2 puana geriledi. Böylece endeks, Nisan 2025'ten bu yana en düşük seviyeye indi.

Orta Doğu'da ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla tırmanan çatışmalar ve beraberinde gelen enerji şoku, Avro Bölgesi yatırımcıları arasında resesyon endişelerinin yeniden artmasına yol açtı.