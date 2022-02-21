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Avrupa borsaları düşüşle kapandı - Son Dakika

Avrupa borsaları düşüşle kapandı

21.02.2022 20:30
Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı.

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,3 değer kaybederek 454,81 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,39 azalarak 7.484,33 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,07 düşerek 14.731,12 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,04 değer kaybıyla 6.788,34 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,72 gerileyerek 26.050,03 puana indi.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.18 itibarıyla yüzde 0,18 artarak 1,134 seviyesinden işlem gördü.

Avrupa'da yatırımcılar, Ukrayna ve Rusya arasında gerilimin devam etmesini olumsuz karşıladı.

Avro Bölgesi'nde bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Kovid-19 kısıtlamalarının kalkması ve büyümenin hız kazanmasıyla 3,5 puan artarak 55,8 puana çıktı.

Almanya'da da bileşik PMI, hizmetlere yönelik talebin artmasıyla 2,4 puan artışla 56,2'ye yükselerek, son altı ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

AB üyesi ülkeler, Rusya ile gerginlik yaşayan Ukrayna'ya 1,2 milyar avroluk kredi verilmesini onayladı.

Almanya'da Sanayi Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Sanayi ÜFE), yükselen enerji fiyatlarının etkisiyle geçen ay 2021'in aynı dönemine göre yüzde 25 arttı.

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Avrupa borsaları düşüşle kapandı Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Almanya, Fransa, İtalya, Europe, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları düşüşle kapandı - Son Dakika Ekonomi


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