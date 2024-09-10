Avrupa Borsaları Düşüşle Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Avrupa Borsaları Düşüşle Tamamlandı

Avrupa borsaları, otomotiv şirketlerinin hisselerindeki değer kaybıyla düşüş yaşadı. Avro Bölgesi'nde en büyük ekonomi Almanya'da TÜFE beklentiler dahilinde artarken, ECB'nin faiz kararı merakla bekleniyor.

10.09.2024 20:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa borsaları, günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,54 değer kaybıyla 507,95 puana indi. Otomotiv şirketlerinin hisselerindeki değer kaybı yüzde 3,8'i buldu. BMW'nin hisseleri yüzde 11 değer kaybederken, Continental'in hisselerindeki düşüş yüzde 10'u aştı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,78 düşüşle 8.205,98, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,96 değer kaybederek 18.265,92, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,24 gerileyerek 7.407,55 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,12 azalışla 33.213,29 puan oldu.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.37 itibarıyla yüzde 0,054 düşerek 1,103 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalarda, ABD'de bu hafta açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağında kalmayı sürdürürken, Avrupa tarafında bugün açıklanan verilere göre, İngiltere'de işsizlik mayıs-temmuz döneminde yüzde 4,1'e geriledi.

Avro Bölgesi'nin en büyük ekonomisi Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ağustosta beklentiler dahilinde yıllık yüzde 1,9 artarken, aylık bazda yüzde 0,1 geriledi.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) 12 Eylül'de açıklayacağı faiz kararı yatırımcıların odağında bulunurken, bankanın politika faizini 25 baz puan düşürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

Almanya, Ekonomi, Finans, Güncel, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsaları Düşüşle Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:24 Narin’in gözaltına alınmayan tek amcası konuştu: Onu toprak bile kabul etmeyecek Narin'in gözaltına alınmayan tek amcası konuştu: Onu toprak bile kabul etmeyecek
19:33 Narin Güran soruşturmasında itirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı Narin Güran soruşturmasında itirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı
18:58 Külliye’de kritik zirve Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Özkaya ile görüştü Külliye'de kritik zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Özkaya ile görüştü
17:50 Otomobilin altında kalan küçük çocuk, feci şekilde can verdi Otomobilin altında kalan küçük çocuk, feci şekilde can verdi
17:45 Narin’in mezarı başındaki akrabası ’Havin’ime de böyle kıydılar’ diyerek ağıt yaktı Narin'in mezarı başındaki akrabası 'Havin'ime de böyle kıydılar' diyerek ağıt yaktı
10:44 Beyin cerrahı, 18 ay içinde ikinci kez uçak kazasından sağ kurtuldu Beyin cerrahı, 18 ay içinde ikinci kez uçak kazasından sağ kurtuldu
10:25 Narin cinayeti soruşturmasında 24 şüpheli için ek gözaltı süresi Narin cinayeti soruşturmasında 24 şüpheli için ek gözaltı süresi
10:22 Adli Tıp Uzmanı Mehmet Görgülü: Büyük ihtimalle Narin kaybolduğu gün öldürüldü Adli Tıp Uzmanı Mehmet Görgülü: Büyük ihtimalle Narin kaybolduğu gün öldürüldü
09:55 Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 50 kuruş indirim bekleniyor Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 50 kuruş indirim bekleniyor
09:33 TFF Yönetim Kurulu, yeni yabancı sayısı için bugün karar verecek TFF Yönetim Kurulu, yeni yabancı sayısı için bugün karar verecek
09:28 Narin’in ölümüne sessiz kalmayan Ezgi Mola ’’Allah belasını versin’’ diyerek tepki gösterdi Narin'in ölümüne sessiz kalmayan Ezgi Mola ''Allah belasını versin'' diyerek tepki gösterdi
09:21 Soruşturmanın seyrini değiştirecek detaylar Ağabeyin gözünde morluk, sırtında tırnak izleri tespit edildi Soruşturmanın seyrini değiştirecek detaylar! Ağabeyin gözünde morluk, sırtında tırnak izleri tespit edildi
09:17 ’Sorun ne’ diye sorduğu genç tarafından demir sopayla dövülen adam yaşadıklarını anlattı 'Sorun ne' diye sorduğu genç tarafından demir sopayla dövülen adam yaşadıklarını anlattı
09:06 Star Wars’ın unutulmaz karakterini seslendiriyordu, hayatını kaybetti Star Wars'ın unutulmaz karakterini seslendiriyordu, hayatını kaybetti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2024 23:35:03. #1.12#
SON DAKİKA: Avrupa Borsaları Düşüşle Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement