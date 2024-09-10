Avrupa Borsaları Düşüşle Tamamlandı

Ekonomi

Avrupa borsaları, günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,54 değer kaybıyla 507,95 puana indi. Otomotiv şirketlerinin hisselerindeki değer kaybı yüzde 3,8'i buldu. BMW'nin hisseleri yüzde 11 değer kaybederken, Continental'in hisselerindeki düşüş yüzde 10'u aştı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,78 düşüşle 8.205,98, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,96 değer kaybederek 18.265,92, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,24 gerileyerek 7.407,55 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,12 azalışla 33.213,29 puan oldu.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.37 itibarıyla yüzde 0,054 düşerek 1,103 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalarda, ABD'de bu hafta açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağında kalmayı sürdürürken, Avrupa tarafında bugün açıklanan verilere göre, İngiltere'de işsizlik mayıs-temmuz döneminde yüzde 4,1'e geriledi.

Avro Bölgesi'nin en büyük ekonomisi Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ağustosta beklentiler dahilinde yıllık yüzde 1,9 artarken, aylık bazda yüzde 0,1 geriledi.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) 12 Eylül'de açıklayacağı faiz kararı yatırımcıların odağında bulunurken, bankanın politika faizini 25 baz puan düşürmesi bekleniyor.