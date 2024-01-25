Avrupa Borsaları Düşüşle Tamamlandı, ECB Faizleri Sabit Tuttu

Avrupa borsaları, haftanın dördüncü işlem gününü İtalya hariç düşüşle tamamladı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), yılın ilk toplantısında 3 temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda sabit tuttu.

ECB'den para politikası kararına ilişkin yapılan açıklamada, Bankanın refinansman faizini yüzde 4,50, mevduat faizini yüzde 4 ve marjinal fonlama faizini yüzde 4,75'te sabit bıraktığı belirtildi.

Böylece yılın ilk toplantısında, art arda üçüncü kez 3 temel politika faizi sabit tutulurken faiz oranları avro tarihindeki en yüksek seviyede kalmaya devam etti.

ECB, Temmuz 2022'den bu yana art arda 10 toplantıda faiz oranlarını toplamda 450 baz puan artırmıştı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, ECB Yönetim Konseyinin yılın ilk toplantısında 3 temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda sabit tutmasının ardından Frankfurt'ta düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasına, para politikası kararlarını okuyarak başlayan Lagarde, ECB Yönetim Konseyinin bugün 3 temel politika faizini sabit tuttuğunu ve bunun enflasyonu orta vadeli hedef olan yüzde 2'ye indirmeyi hedeflediğini yeniledi.

ABD'de yeni konut satışları, geçen yıl aralıkta aylık bazda yüzde 8 artışla 664 bine çıkarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

ABD Ticaret Bakanlığı, aralık 2023 dönemine ait yeni konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ülkede yeni konut satışları mevsim etkilerinden arındırılmış olarak geçen yıl aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 8 artarak 664 bine yükseldi.

ABD'de dayanıklı mal siparişleri, geçen yıl aralıkta aylık bazda değişim göstermedi.

ABD Ticaret Bakanlığı, Aralık 2023 dönemine ait dayanıklı mal siparişleri verilerini açıkladı.

Buna göre, dayanıklı mallara yönelik siparişlerin tutarı geçen yıl aralıkta bir önceki aya kıyasla değişim göstermeyerek 295,6 milyar dolar oldu.

ABD ekonomisi, geçen yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 3,3 ile beklentilerin üzerinde büyüdü.

ABD Ticaret Bakanlığı, 2023'ün ekim-aralık dönemine ait Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, ABD'de GSYH, geçen yılın son çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 3,3 arttı.

Bu dönemde beklenenden fazla büyüme kaydeden ABD ekonomisinin, yüzde 2 büyümesi tahmin ediliyordu.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,30 artarak 478,53 puana çıktı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,11 değer kazanarak 7.464,20 puana yükseldi.

Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,10'luk artışla 15.906,92 puandan kapandı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,03 artarak 7.529,73 puana yükseldi.

Öte yandan İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,60'lık azalışla 30,157,80 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.14 itibarıyla yüzde 0,441 azalışla 1,084 seviyelerinde seyrediyor.