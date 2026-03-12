Avrupa Borsaları Düşüşte

Avrupa borsaları, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilim, petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve ABD'nin yeni ticaret incelemeleri başlatacağı endişeleriyle haftanın dördüncü işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,61 değer kaybederek 598,86 puana geriledi.

Haftanın dördüncü işlem gününde Avrupa'nın önde gelen endeksleri, Orta Doğu'da tırmanan gerilimin gölgesinde satıcılı bir seyir izledi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,47 azalarak 10.305,15 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,71 gerileyerek 44.456,18 puana düştü.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,71 değer kaybıyla 7.984,44 puandan günü tamamlarken, bölge genelinde yatırımcıların riskli varlıklardan kaçındığı gözlemlendi.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,21 oranında sınırlı bir kayıpla 23.589,65 puana gerileyerek diğer endekslere göre daha dirençli bir tablo sergiledi. Buna karşın İspanya'da IBEX 35 endeksi, yüzde 1,22'lik düşüşle günün en keskin kaybını yaşayan endeks olarak kayıtlara geçti.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.42 itibarıyla yüzde 0,35 düşüşle 1,153 seviyesini buldu.

Hürmüz Boğazı belirsizliği ve ABD'nin yeni ticaret incelemeleri

Avrupa genelinde enerji fiyatlarındaki oynaklık ve jeopolitik belirsizlikler borsalar üzerindeki baskıyı artırmaya devam etti.

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA), İran savaşı kaynaklı arz kesintilerini gidermek amacıyla 400 milyon varillik rekor petrol rezervini kullanıma açma kararına rağmen, Brent petrolün varil fiyatı yeniden 100 dolar sınırına dayandı.

Piyasalarda stratejik rezervlerin küresel arz şokunu dengelemeye yetmeyeceği endişesiyle Brent petrol yüzde 8,6 artışla 99,71 dolardan işlem gördü. İran'ın Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalma stratejisini devam ettireceği yönündeki açıklamaları enerji güvenliğine dair korkuları tetikledi.

Negatif seyirde ayrıca, ABD yönetiminin Avrupa Birliği (AB) ve diğer ekonomilere yönelik haksız ticaret uygulamaları gerekçesiyle yeni incelemeler başlatacağını duyurması etkili oldu. Yatırımcılar, bu adımın küresel ticaret üzerinde yeni bir tarife yükü oluşturabileceği riskini yakından takip ediyor.

Almanya için büyüme tahminleri aşağı çekildi

Almanya'nın önde gelen ekonomi enstitüleri yayımladıkları bahar raporlarında, enerji fiyatlarındaki yükselişin enflasyonu tırmandıracağı ve alım gücünü zayıflatacağı uyarısında bulundu. Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü (IfW), enflasyonun yüzde 2,5'e ulaşacağını ve bunun tüketicilerin alım gücünde yüzde 0,6'lık kayba yol açacağını öngördü. Ifo Enstitüsü ise büyüme tahminini 0,2 puan düşürerek bu yıl için yüzde 0,8 büyüme beklediğini açıkladı.

ABD tarafında işsizlik maaşı başvuruları 213 bin ile beklentilerin altında kalarak iş gücü piyasasının direncini koruduğuna işaret etti. Analistler, şubat ayındaki zayıf performansa rağmen Fed'in haziran ayında faiz indirimine gitme olasılığının güncelliğini koruduğunu vurguladı.

Şirket hisselerinde karışık seyir

Avrupa genelinde bankacılık hisseleri, Orta Doğu'daki risk maruziyetiyle değer kaybetti. Katar şubelerini kapatan HSBC yaklaşık yüzde 6, tazminat davasıyla sarsılan Deutsche Bank ise yüzde 5,3 geriledi. Hindistanlı Jindal Steel ile çelik anlaşmasının çökme noktasına gelmesiyle Thyssenkrupp hisseleri yüzde 8 değer kaybetti.

Buna karşın, İtalyan savunma şirketi Leonardo, beklentilerin üzerinde kar açıklamasıyla günü yüzde 5,7 artıda kapattı. Alman lüks otomotiv üreticisi BMW, gümrük vergisi yüklerine ilişkin uyarısına rağmen, 2025 karının beklentileri aşmasıyla yüzde 1,1 değer kazandı.

Avrupa'nın en büyük çevrim içi moda perakendecisi Zalando, yapay zeka hamlesi ve hisse geri alım planıyla yüzde 9,5 prim yaptı. Almanya merkezli enerji şirketi RWE, yenilenebilir enerji yatırımları ve temettü öngörüsüyle yüzde 3,9 değerlendi.