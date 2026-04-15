Avrupa Borsaları Düşüşte, Almanya Hariç - Son Dakika
Avrupa Borsaları Düşüşte, Almanya Hariç

15.04.2026 19:42
Avrupa borsaları, Almanya dışında düşüşle kapandı. Piyasalarda Orta Doğu'daki gelişmelere odaklanıldı.

Avrupa borsaları, haftanın üçüncü işlem gününü Almanya dışında düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,43 değer kaybederek 617,27 puana indi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,47 gerileyerek 10.559,58 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,64 değer kaybıyla 8.274,57 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,04 azalarak 48.155,82 puana düştü.

Almanya'da DAX 40 endeksi ise yüzde 0,09 artarak 24.066,7 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.17 itibarıyla yüzde 0,03 yükselerek 1,18 seviyesinden işlem gördü.

Avrupa piyasaları, Orta Doğu'daki çatışmalara diplomatik bir çözüm bulunabileceğine dair haber akışına odaklandı.

Dün, İran ile 2 gün içinde Pakistan'da yeni bir görüşmenin yapılabileceğini söyleyen ABD Başkanı Donald Trump, yeni bir röportajında da savaşın "bitmeye yakın" olduğunu ifade etti.

Bugün açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi şubatta bir önceki aya göre yüzde 0,4 artarken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 düşüş gösterdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu yetkililerinin, rekabet kurallarının ihlal edilip edilmediğini belirlemek üzere İtalyan gıda şirketi Ferrero'nun ofislerinde incelemeler yürüttüğü açıklandı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Politika, Almanya, Ekonomi, Finans, Döviz, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsaları Düşüşte, Almanya Hariç - Son Dakika

SON DAKİKA: Avrupa Borsaları Düşüşte, Almanya Hariç - Son Dakika
