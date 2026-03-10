Avrupa Borsaları Güçlü Yükselişle Kapandı - Son Dakika
Avrupa Borsaları Güçlü Yükselişle Kapandı

10.03.2026 21:18
Enerji piyasalarındaki iyileşme ve jeopolitik gerilimlerin azalması, Avrupa borsalarında sert artışlar sağladı.

Avrupa borsaları, küresel enerji piyasalarındaki tansiyonun düşmesi ve jeopolitik gerilimin azalacağına dair gelen iyimser sinyallerle haftanın ikinci işlem gününü güçlü yükselişlerle tamamladı.

Küresel piyasalar, haftanın ilk gününde yaşanan "petrol şoku"nun ardından salı gününü toparlanma çabasıyla geçirdi. Brent petrolün varil fiyatının 120 dolar seviyelerinden 83 dolara kadar gerilemesi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile yaşanan çatışmanın "neredeyse bittiğine" dair açıklamaları yatırımcıların risk iştahını artırdı.

Söz konusu gelişmelerle Avrupa piyasalarında genele yayılan alımların etkisiyle kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,88 artışla 606,12 puana çıktı.

Petrol fiyatlarının 100 doların altına gerilemesi ve G7 ülkelerinin stratejik rezerv hamlesi, Avrupa piyasalarında güçlü toparlanmayı beraberinde getirdi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,59 artarak 10.412,24, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 2,39 değer kazanarak 23.968,63, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,79 yükselerek 8.057,36 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,67 artışla 45.201,69 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.47 itibarıyla yüzde 0,14 artışla 1,165 seviyesinden işlem gördü.

Avrupa'da piyasaların odağında G7 enerji bakanlarının sanal ortamda gerçekleştirdiği toplantı vardı. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol'un da katıldığı görüşmelerde, enerji arz güvenliğini sağlamak amacıyla acil durum petrol stoklarının serbest bırakılması seçeneği de dahil olmak üzere çeşitli stratejik adımlar masaya yatırıldı.

Saudi Aramco Üst Yöneticisi (CEO) Amin Nasser'in "savaşın petrol piyasası için katastrofik sonuçları olabileceği" uyarısına rağmen, G7'nin koordineli hamle beklentisi piyasaları sakinleştirdi.

Lufthansa Grubunun hisseleri yüzde 7,9 yükseldi

Petrol fiyatlarındaki düşüşten en fazla yararlanan sektör havacılık oldu. Alman hava yolu firması Lufthansa Grubunun hisseleri yüzde 7,9 yükselerek MDAX'ın zirvesine yerleşirken, Air France-KLM ve Ryanair hisseleri yüzde 3,2 arttı.

Bankacılık tarafında ise artan işlem hacmi beklentisiyle Deutsche Bank yüzde 3,4, Commerzbank ise yüzde 4,5 değer kazandı. Volkswagen (VW) hisseleri, kar marjındaki düşüşe rağmen yıllık finansal sonuçların beklentileri aşmasıyla yüzde 2,8 yükselirken, Siemens Energy bir önceki günkü kayıplarını telafi ederek günü yüzde 6 kazançla kapattı.

Jeopolitik gelişmelerin domine ettiği günde, Almanya'nın ocak ayı dış ticaret verileri ikincil planda kaldı. Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ocak ayında ihracatın bir önceki aya göre yüzde 2,3 azalarak 130,5 milyar avroya gerilediğini duyurdu.

Piyasalarda "temkinli" bekleyiş sürüyor

Analistler, piyasalarda esen olumlu havanın mevcut krizin sona erdiği anlamına gelmediğine dikkati çekerek, yatırımcıların Hürmüz Boğazı'ndaki trafik akışına ve G7 ülkelerinden gelecek stratejik kararlara odaklanarak temkinli duruşlarını koruduğunu kaydetti.

Fiyatlamalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın ani politika değişikliklerine ve hızlı geri adımlarına atıfta bulunan "taco trade" beklentisinin etkili olduğunu belirten analistler, jeopolitik risklerin masada kalmaya devam etmesi nedeniyle borsalardaki toparlanmanın henüz kalıcı bir iyileşme sinyali vermediğini vurguladı.

Kaynak: AA

Havacılık, Ekonomi, Avrupa, Enerji, Finans, Borsa, Son Dakika

