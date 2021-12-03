Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı

Avrupa borsaları, piyasalarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) varyantı Omicron'a ilişkin artan endişeler nedeniyle günü düşüşle tamamladı.

ABD'de fabrika siparişleri, ekim ayında yüzde 1 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş kaydetti.

ABD Çalışma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bu yılın kasım ayında tarım dışı istihdam 210 bin olarak açıklandı.

Dow Jones tarafından yapılan ankette ekonomistlerin beklentisi ise ülkede kasımda istihdamın 581 bin olacağı yönündeydi.

ABD'de işsizlik ise kasımda yüzde 4,6'dan yüzde 4,2'ye geriledi.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,57 değer kaybederek 462,77 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,10 azalarak 7.122,32 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,61 düşerek 15.169,978 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,44 değer kaybıyla 6.765,52 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,26 gerileyerek 25.938,52 puana indi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.09 itibarıyla yüzde 0,03'lik artışla 1,13 seviyesinde bulunuyor.