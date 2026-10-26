Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı, Stoxx Europe 600 640,66 puana çıktı

Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı, Stoxx Europe 600 640,66 puana çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Avrupa borsaları haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı; Stoxx Europe 600 yüzde 0,77 kazançla 640,66 puana çıktı. Petrol fiyatlarındaki gerileme ve Almanya'da iş dünyası güvenindeki iyileşme piyasaları desteklerken yatırımcılar ECB ve Fed'in faiz kararlarına odaklandı.
Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.
Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,77 değer kazanarak 640,66 puana çıktı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,72 artarak 10.767,33, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,91 yükselerek 25.410,84, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,83 kazançla 7.847,32 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,29 artışla 49.186,81 puandan kapandı.
Avro/dolar paritesi, yüzde 0,09 düşüşle 1,119 seviyesinde işlem gördü.
Avrupa piyasaları, ABD ile İran arasındaki gerilimin azalabileceğine yönelik beklentilerle petrol fiyatlarının gerilemesini olumlu karşıladı.
Almanya'da iş dünyası güveninin ekimde beklentilerin üzerinde iyileşmesi de piyasaları destekledi.
Yatırımcılar, bu hafta açıklanacak Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve ABD Merkez Bankasının faiz kararlarına odaklandı.
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