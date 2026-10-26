Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı, Stoxx Europe 600 640,66 puana çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı, Stoxx Europe 600 640,66 puana çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa borsaları haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı; Stoxx Europe 600 yüzde 0,77 kazançla 640,66 puana çıktı. Petrol fiyatlarındaki gerileme ve Almanya'da iş dünyası güvenindeki iyileşme piyasaları desteklerken yatırımcılar ECB ve Fed'in faiz kararlarına odaklandı.

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,77 değer kazanarak 640,66 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,72 artarak 10.767,33, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,91 yükselerek 25.410,84, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,83 kazançla 7.847,32 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,29 artışla 49.186,81 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi, yüzde 0,09 düşüşle 1,119 seviyesinde işlem gördü.

Avrupa piyasaları, ABD ile İran arasındaki gerilimin azalabileceğine yönelik beklentilerle petrol fiyatlarının gerilemesini olumlu karşıladı.

Almanya'da iş dünyası güveninin ekimde beklentilerin üzerinde iyileşmesi de piyasaları destekledi.

Yatırımcılar, bu hafta açıklanacak Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve ABD Merkez Bankasının faiz kararlarına odaklandı.

Kaynak: AA
İş DünyasıAlmanyaEkonomiFinansSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Binlerce koyun ve keçi şehir merkezine girdi Caddeler doldu taştı Binlerce koyun ve keçi şehir merkezine girdi! Caddeler doldu taştı
Bit pazarından 50 liraya aldığı çerçeve servet değerinde çıktı Bit pazarından 50 liraya aldığı çerçeve servet değerinde çıktı
Yolda bulduğu siyah kaya hayatını değiştirdi Ev ve araba aldı Yolda bulduğu siyah kaya hayatını değiştirdi! Ev ve araba aldı
Karısından lüks araç ve motosiklet istedi, reddedilince sokak ortasında dehşeti yaşattı Karısından lüks araç ve motosiklet istedi, reddedilince sokak ortasında dehşeti yaşattı
Bayrampaşa’da yol çöktü: Göçükte kalan işçi hayatını kaybetti Bayrampaşa'da yol çöktü: Göçükte kalan işçi hayatını kaybetti
Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Avrupa’ya “Libya mutabakatı“ mesajı Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa'ya "Libya mutabakatı" mesajı
20:56
Karadeniz derbisinde gol yağmuru 8 dakikada maçı çevirdiler
Karadeniz derbisinde gol yağmuru! 8 dakikada maçı çevirdiler
20:31
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ilk 11’leri belli oldu
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri belli oldu
20:13
Ali Koç’un oğlu Kerim Rahmi Koç da RAMS Park’ta
Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç da RAMS Park'ta
19:59
İş insanı Nusret Altınbaş, fon soruşturmasında tutuklandı
İş insanı Nusret Altınbaş, fon soruşturmasında tutuklandı
19:37
İtalya’dan 3,7 milyar euroluk askeri sipariş 30 tank ve 48 zırhlı araç alıyorlar
İtalya’dan 3,7 milyar euroluk askeri sipariş! 30 tank ve 48 zırhlı araç alıyorlar
19:18
Oktay Saral’ın istifasının ardından Şamil Tayyar’dan dikkat çeken sözler: Ruslar paylaşımlarımı unutmamıştı
Oktay Saral'ın istifasının ardından Şamil Tayyar'dan dikkat çeken sözler: Ruslar paylaşımlarımı unutmamıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2026 20:59:20. #7.12#
SON DAKİKA: Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı, Stoxx Europe 600 640,66 puana çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei