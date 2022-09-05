Avrupa borsaları İngiltere hariç düşüşle kapandı - Son Dakika
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Avrupa borsaları İngiltere hariç düşüşle kapandı

05.09.2022 19:44
Avrupa borsaları İngiltere hariç düşüşle kapandı

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü İngiltere hariç düşüşle tamamladı.

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü İngiltere hariç düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,62 değer kaybederek 413,39 puana geriledi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,22 düşerek 12.760,78 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,2 değer kaybıyla 6.093,22 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,01 gerileyerek 21.480,19 puana indi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,09 artarak 7.287,43 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.19 itibarıyla yüzde 0,19 değer kaybederek 0,993 seviyelerinden işlem gördü.

Piyasalar, Rusya'dan Avrupa'ya Kuzey Akım boru hattıyla doğal gaz tedarikinin kesilmesine odaklandı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in arzı keserek ve piyasaları manipüle ederek enerjiyi bir silah gibi kullandığını bildirdi.

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğine seçilen Liz Truss, ülkenin yeni başbakanı oldu.

Avro Bölgesi'nde perakende satışlar, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 0,3 arttı.

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Kaynak: AA

Almanya, England, Fransa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları İngiltere hariç düşüşle kapandı - Son Dakika

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