Avrupa Birliği (AB), Rusya 'ya karşı ticaret yasakları ve Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasını da içeren 8'inci yaptırım paketi teklif etti.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 değer kazanarak 7.005,39 puana, Almanya 'da DAX 30 endeksi yüzde 0,36 artarak 12.183,28 puana ve Fransa 'da CAC 40 endeksi yüzde 0,19 yükselerek 5.765,01 puana ulaştı.

Kaynak: AA

Almanya, England, İtalya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Avrupa borsaları, İtalya hariç yükselişle kapandı - Son Dakika

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