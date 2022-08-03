Avrupa borsaları yükselişle kapandı - Son Dakika
Üye Girişi

Avrupa borsaları yükselişle kapandı

03.08.2022 19:36
Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, haftanın üçüncü işlem gününü yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları, haftanın üçüncü işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,51 artışla 438,29 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,49 artarak 7.445,68, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,03 değer kazanarak 13.587,56, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,97'lik artışla 6.472,06 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1'lik yükselişle 22.574,9 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.26 itibarıyla yüzde 0,06 değer kaybederek 1,016 seviyelerinden işlem gördü.

Avro Bölgesi'nde ÜFE, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,1, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 35,8 yükseldi.

Avro Bölgesi'nde perakende satışlar, haziranda bir önceki aya göre yüzde 1,2 azaldı.

YORUMLAR
500
Avrupa borsaları düşüşle kapandı Avrupa borsaları düşüşle kapandı Londra'da binlerce kişi kadın futbol takımının şampiyonluğunu kutladı Londra'da binlerce kişi kadın futbol takımının şampiyonluğunu kutladı
Kaynak: AA

England, Almanya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları yükselişle kapandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:09 Erdoğan'ın talimatıyla inceleme başlatan Devlet Denetleme Kurulu, KPSS skandalı hakkında suç duyurusunda bulundu
18:52 Nelsson'da, Sevilla yolcusu! Gelen teklife hayır diyemedi
18:27 Galatasaray'ın da gündemine gelen Grillitsch'e Trabzonspor kancası! Oyuncunun menajeri Türkiye'ye davet edildi
18:07 78 yaşındaki adamı öldürüp olay yerinde ayakkabılarını bırakmış! Katil zanlısı yakayı böyle ele verdi
17:58 Pelosi'nin Tayvan ziyareti dünya piyasasını darmaduman etti! Dolar 18,05'e ulaşarak rekor kırdı
17:52 Fenerbahçe'den ayrılan Jose Sosa, altyapısından yetiştiği Estudiantes'e transfer oluyor
17:50 Uzmanlardan kuraklık uyarısı: Su kıtlığı ihtimali hiç de uzakta değil
17:49 Milletvekili Alpay Antmen'den bomba iddia! KPSS soruları internetten bin dolar karşılığı mı satıldı?
17:03 Rakip Çekya ekibi Slovacko! Fenerbahçe ilk maçta avantaj arıyor
16:45 Survivor'da yarışan boksçu Sabriye Şengül, siyah bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2022 19:36:38. #1.11#
SON DAKİKA: Avrupa borsaları yükselişle kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement