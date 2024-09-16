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Ekonomi

Avrupa Borsaları Haftaya Düşüşle Başladı

İspanya hariç Avrupa borsaları, Fed'in kararları öncesinde temkinli bir başlangıç yaptı.

16.09.2024 11:19
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Avrupa borsaları, haftaya İspanya hariç düşüşle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 düşüşle 515 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 azalışla 18.646 puan seviyesinde bulunuyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 8.263 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi önceki kapanışın hemen altında 33.562 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 kayıpla 7.446 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 11.555 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere önemli merkez bankalarının para politikası kararlarının takip edileceği haftaya temkinli başladı.

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) geçen hafta yaptığı faiz indirimi sonrası Avrupa borsalarında risk iştahı artarken, bölgede durgunluk endişeleri varlığını korumaya devam ediyor.

ECB Yönetim Konseyi üyesi ve Belçika Merkez Bankası Başkanı Pierre Wunsch dün verdiği demeçte ECB'nin faiz indirimlerinin devam etmesi gerektiğini belirterek "Ancak tüketici fiyat artışına dikkat etmeli." ifadesini kullandı.

ECB yönetim kurulu üyesi ve Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Joachim Nagel ise cumartesi günü yaptığı açıklamada enflasyon hedefini gelecek yılın sonunda yakalamayı beklediklerini belirterek, "Enflasyona odaklanmaya devam etmeliyiz." dedi.

Öte yandan, İngiltere Merkez Bankasının (BoE) bu haftaki toplantıda politika faizini sabit bırakacağı öngörülürken, politika metni ve BoE Başkanı Andrew Bailey'nin açıklamalarından alınacak sinyallerin varlık fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor.

Bugün, Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi ile ABD'de New York Fed imalat sanayi endeksi takip edilecek.

Kaynak: AA

Merkez Bankası, Politika, Ekonomi, İspanya, Finans, Borsa, Fed, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsaları Haftaya Düşüşle Başladı - Son Dakika

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