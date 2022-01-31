Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü İngiltere hariç yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,72 artışla 468,88 puana çıktı.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,99 artarak 15.471,2 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,94 yükselerek 26.814,05 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,48 değer kazanarak 6.999,2 puana ulaştı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,02'lik düşüşle 7.464,37 puana indi.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.21 itibarıyla yüzde 0,62 değer kazanarak 1,121 seviyelerinden işlem gördü.

Avrupa'da yatırımcılar, Kovid-19 salgınında artan vakalara, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilime ve bu hafta açıklanacak merkez bankaları faiz kararlarına odaklandı.

Almanya'da Aralık 2021'de yüzde 5,3 olan yıllık enflasyon ocakta yüzde 4,9'a indi.

Avro Bölgesi ekonomisi, 2021'in dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3, önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 4,6 büyüdü. Avro Bölgesi, 2021 yılı genelinde ise yüzde 5,2 büyüme gösterdi.

Bu hafta perşembe günkü Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) politika faiz kararları açıklanacak.