Avrupa Borsaları, İspanya Hariç Pozitif Seyirde - Son Dakika
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Ekonomi

Avrupa Borsaları, İspanya Hariç Pozitif Seyirde

Avrupa borsaları, İspanya hariç pozitif bir seyirle güne başladı. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yükselişle işlem görürken, Almanya'da DAX 40 endeksi de artış kaydetti. İngiltere, İtalya ve Fransa'da da endeksler yükseliş gösterirken, İspanya'da ise endeks bir önceki kapanışın hemen altında bulunuyor. Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışın altında işlem görüyor. Küresel pay piyasaları, Fed'in para politikası kararları öncesinde karışık bir seyir izliyor. Almanya ekonomisi ikinci çeyrekte daralırken, Avro Bölgesi'nde büyüme öngörüleri aşıldı. Almanya'da enflasyon ise tahminlere paralel gerçekleşti. ECB'nin faiz indirimi beklentisi ise devam ediyor.

31.07.2024 10:41
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Avrupa borsaları, yeni güne İspanya hariç pozitif bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1 yükselişle 519,0 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,6 artışla 18.540 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,3 değer kazancıyla 8.379 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,4 primle 34.059 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,1 yükselişle 7.554 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi bir önceki kapanışın hemen altında 11.200 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 1,0818 seviyesinden işlem görüyor.

Küresel pay piyasaları, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu akşam alacağı para politikası kararları öncesinde karışık bir seyir izlerken, Avrupa borsaları İspanya hariç pozitif bir seyir izliyor.

Dün açıklanan verilere göre Almanya ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde beklentilerin aksine yüzde 0,1 daralırken, Avro Bölgesi'nde büyüme öngörüleri aşarak ikinci çeyrekte yüzde 0,3 oldu.

Almanya'da enflasyon ise aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 2,3 ile tahminlere paralel gerçekleşti.

Söz konusu verilerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Avrupa Merkez Bankasının (ECB) yılın geri kalanında en az iki faiz indirimine gideceği öngörülmeye devam ediyor.

Kaynak: AA

Almanya, İspanya, Fransa, İtalya, Fed, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsaları, İspanya Hariç Pozitif Seyirde - Son Dakika

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