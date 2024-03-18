Avrupa Borsaları İtalya Dışında Düşüşle Tamamlandı - Son Dakika
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Ekonomi

Avrupa Borsaları İtalya Dışında Düşüşle Tamamlandı

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününde İtalya dışında düşüş yaşadı. Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,17 değer kaybederek 503,94 puana geriledi. İngiltere, Almanya ve Fransa endeksleri de düşüş gösterdi. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,15 değer kaybederek 1,087 seviyelerinde işlem gördü. Yatırımcılar, bu hafta açıklanacak faiz kararlarına odaklandı. Avro Bölgesi'nde enflasyon ise şubatta yüzde 2,6'ya geriledi.

18.03.2024 20:41  Güncelleme: 20:44
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Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü İtalya dışında düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,17 değer kaybederek 503,94 puana indi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,06 gerileyerek 7.722,55 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,02 azalarak 17.932,68 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 8.148,14 puana indi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yerinde seyrederek 33.940,96 puanda kapandı.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.21 itibarıyla yüzde 0,15 değer kaybederek 1,087 seviyelerinden işlem gördü.

Avrupa'da yatırımcılar, ABD, İngiltere ve Japonya merkez bankalarının bu hafta açıklanacak faiz kararlarına odaklandı.

Avro Bölgesi'nde ocakta yüzde 2,8 olan yıllık enflasyon şubatta yüzde 2,6'ya indi. TÜFE, şubatta aylık bazda yüzde 0,6 oldu.

Kaynak: AA

Almanya, Japonya, Fransa, İtalya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsaları İtalya Dışında Düşüşle Tamamlandı - Son Dakika

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