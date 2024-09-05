Avrupa Borsaları İtalya Hariç Düşüşle Tamamlandı - Son Dakika
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Ekonomi

Avrupa Borsaları İtalya Hariç Düşüşle Tamamlandı

Avrupa borsaları, işlem gününü İtalya hariç düşüşle tamamladı. Almanya, Fransa ve İngiltere'de endeksler değer kaybederken, İtalya'da ise artış yaşandı. ABD'de açıklanan makroekonomik veriler endişeleri artırdı.

05.09.2024 20:16
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Avrupa borsaları, işlem gününü İtalya hariç düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 0,54 değer kaybederek 512,05 puana geriledi.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,08 düşerek 18.576,5 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,92 değer kaybıyla 7.431,96 puana ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,34 gerileyerek 8.241,71 puana indi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,01 artarak 33.684,8 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.29 itibarıyla yüzde 0,18 değer kazanarak 1,11 seviyelerinden işlem gördü.

Avrupa piyasalarında, ABD'de açıklanan makroekonomik veriler endişeleri artırdı.

ABD'de özel sektör istihdamı, Ağustos'ta 99 bin kişiyle Ocak 2021'den bu yana en düşük seviyede artış gösterdi.

Almanya'nın önde gelen ekonomik düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), ülkenin 2024 ve gelecek yıla ilişkin büyüme tahminini, zayıf yatırım ve sipariş durumu nedeniyle aşağı yönlü revize etti.

Avro Bölgesi'nde perakende satışlar, Temmuz'da aylık bazda yüzde 0,1 artarken, yıllık bazda yüzde 0,1 geriledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsaları İtalya Hariç Düşüşle Tamamlandı - Son Dakika

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