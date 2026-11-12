Avrupa borsaları İtalya hariç yükseldi, Stoxx Europe 600 664,01 puana çıktı

Avrupa borsaları, haftanın dördüncü işlem gününü İtalya hariç yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 0,14 artışla 664,01 puana çıktı.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,41 değer kazanarak 26.771,88, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,34 yükselerek 8.361,36 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,25 artışla 10.863,09 puandan kapandı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,27 düşüşle 51.808,67 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.20 itibarıyla yüzde 0,30 düşüşle 1,106 oldu.

Avrupa piyasalarında, şirketlerin güçlü finansal sonuçları ve Orta Doğu'da gerilimin azalacağına yönelik beklentiler yatırımcıların risk iştahını destekledi.

Petrol fiyatlarındaki gerileme ve yatırımcıların yapay zeka başta olmak üzere teknoloji hisselerinden Avrupa'daki diğer sektörlere yönelmesi de yükselişte etkili oldu.

Çip üreticisi Nvidia Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang, Çin adına casusluk yaptığı iddia edilen bir kadınla evlilik dışı ilişki yaşadığına ilişkin haberlerin ardından istifa ettiğini açıkladı.