Avrupa Borsaları İyimser Seyir İzliyor

18.09.2025 10:54
Fed'in faiz indirimine bağlı olarak Avrupa borsaları pozitif yönde işlem görüyor.

Avrupa borsaları, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı sonrasında pozitif bir seyir izliyor.

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,5 artışla 553,5 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1 yükselişle 23.600 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 kazançla 9.224 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,7 primle 42.258 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,5 kazançla 15.213 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,7 değer kazancıyla 7.838 puan seviyesinde seyrediyor.

ABD Merkez Bankası (Fed), dün beklentiler doğrultusunda politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 4-4,25 aralığına çekti.

Avrupa tarafında bugün İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararı piyasaların odağında bulunuyor. İngiltere'de enflasyonun yıllık yüzde 3,8 ile son 18 ayın zirvesinde bulunması nedeniyle BoE'nin politika faizini sabit bırakması bekleniyor.

Öte yandan, dün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Stanford Üniversitesi Hoover Enstitüsü ile ortaklaşa düzenlenen 10. ECB Yıllık Araştırma Konferansı'nın açılışında konuştu. Lagarde, Avrupa'nın şu anda Avrupa Komisyonu (AB) liderliğinde iddialı bir sadeleştirme gündemini uyguladığını belirterek, "Sadeleştirme, mutlaka deregülasyon anlamına gelmez. Daha etkili ve verimli bir denetim ve düzenleme çerçevesiyle dayanıklılığın korunması anlamına gelir." dedi.

Analistler, bugün BoE'nin faiz kararının yanı sıra ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, Philadelphia Fed İmalat Sanayi Endeksi ve öncü endeksin takip edileceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Abd Merkez Bankası, Merkez Bankası, İngiltere, Ekonomi, Finans, Borsa, Fed, Son Dakika

