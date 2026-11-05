Avrupa borsaları karışık kapandı, DAX 40 tarihi zirve sonrası yüzde 0,43 geriledi

Avrupa borsaları, dünkü sert yükseliş rallisinin ardından gelen kar satışları, temkinli duruş ve ABD teknoloji hisselerinde yaşanan sert düşüşlerin etkisiyle günü karışık seyirle tamamladı.

Küresel piyasalarda ABD ara seçimlerinin sonuçları, İran geriliminde diplomatik ilerleme umutları ve düşen tahvil faizleri günün ilk yarısında iyimserlik oluştursa da ABD borsalarının açılışında teknoloji hisselerine gelen sert satışlar Avrupa'daki kazançların önemli bir kısmının silinmesine yol açtı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,38 değer kaybederek 654,87 puana geriledi. Almanya'da DAX 40 endeksi gün içinde 26.685,23 puanla tarihi zirvesini yenilese de ABD borsalarındaki kayıpların etkisiyle kazançlarını geri verdi ve yüzde 0,43 azalışla 26.325,01 puandan günü kapattı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,43 kayıpla 10.782,66 puandan ve İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 1,03 düşüşle 50.505,87 puandan günü tamamladı.

Buna karşın Fransa'da CAC 40 endeksi pozitif ayrışarak yüzde 0,34 artışla 8.205,37 puana, İspanya'da IBEX 35 endeksi ise yüzde 0,59 primle 19.486 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise kapanış saati itibarıyla yüzde 0,06 yükselişle 1,123 seviyesinden işlem gördü.

ABD seçimleri ve yapay zeka hisselerinde düşüş dalgası

Piyasalarda ana gündem maddesi olan ABD ara seçimlerinde Demokratların Senato ve Temsilciler Meclisinde çoğunluğu elde etmesi, regülasyon endişelerini beraberinde getirdi. Demokratların yapay zeka ve veri merkezlerine yönelik daha sıkı kurallar getirebileceği beklentisi, teknoloji hisselerinde ağır kayıplara yol açtı.

ABD'de teknoloji ağırlıklı Nasdaq endeksi gün içinde yüzde 5'in üzerinde değer kaybederken, çip üreticilerinde çift haneli düşüşler görüldü.

Bu küresel satış dalgası Almanya'da da karşılık buldu. Yarı iletken şirketi Infineon yüzde 8'in üzerinde değer kaybederken, orta ölçekli şirketlerin işlem gördüğü MDAX ve SDAX endekslerinde yer alan Siltronic, Aixtron, Nemetschek, Suss Microtec, LPKF ve PVA Tepla hisseleri yüzde 9 ile 14 arasında sert düşüşler kaydetti.

İran geriliminde diplomatik umut ve enerji fiyatları

Avrupa'da endeksleri destekleyen en önemli unsurlardan biri, İran ile yaşanan çatışmada diplomatik kanalların hareketlenmesi oldu. İran Dışişleri Bakanlığının, Washington'ın şartları kabul etmesi halinde Hürmüz Boğazı'nın 2 gün içinde trafiğe açılabileceği sinyalini vermesi, enerji fiyatlarında hızlı bir geri çekilmeyi tetikledi.

Ekim sonuna kadar 115 doların üzerinde seyreden Brent petrolün varil fiyatı, bu hafta yüzde 20'ye yakın değer kaybederek akşam saatlerinde 96,75 dolar seviyelerinde dengelendi.

Avrupa'nın en önemli doğal gaz ticaret merkezlerinden Hollanda merkezli TTF'de işlem gören doğal gaz fiyatı ise 100 avro sınırını aşarak rekor kırdıktan sonra aralık vadeli kontratlarda 85 avroya kadar geriledi.

Tahvil faizlerinde düşüş ve enflasyon baskısı

Enerji fiyatlarındaki düşüş, Avro Bölgesi'nde son 3 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4'e ulaşan enflasyonun hafifleyebileceği beklentisini artırdı. Piyasalar, Avrupa Merkez Bankasının?? (ECB) politika faizini bir kez daha artıracağını öngörse de sonrasındaki sıkılaşma döngüsünün durabileceğini fiyatlıyor.

Bu beklentiyle birlikte tahvil faizlerinde gerileme yaşandı. Almanya 10 yıllık tahvil faizi, eylüldeki yüzde 3,65 seviyesinden yüzde 3,27'ye gerileyerek ağustos sonundan bu yana en düşük seviyesini gördü. Fransa 10 yıllık tahvil faizi ekim ayında 2002'den bu yana ilk kez yüzde 5'in üzerine çıktıktan sonra yüzde 4,74'e gerileyerek Almanya ile olan risk primini daralttı. ABD 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 5,37 seviyesinden yüzde 4,83'e kadar geri çekildi.

Şirket bilançoları piyasaya yön verdi

Üçüncü çeyrek bilanço sezonu hisse bazlı hareketliliği artırdı. Alman savunma sanayisi şirketi Rheinmetall, bu yıl ikinci kez kar uyarısı yayımlamasının ardından yüzde 16 değer kaybederek 844 avroya geriledi.

Bir diğer ağırlığı yüksek hisse olan Deutsche Telekom, gelirini ve karını artırmasına, temettüsünü yükseltip hisse geri alım programı açıklamasına rağmen günü yüzde 2 kayıpla kapattı. Commerzbank'ın hisseleri net faiz gelirlerindeki düşüş öngörüsüyle yüzde 2'nin üzerinde değer kaybederken, maliyet azaltıcı önlemlerin etkisiyle güçlü bilanço açıklayan Lanxess'in hisseleri yüzde 20 yükselerek eylül ortasından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.