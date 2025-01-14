Avrupa Borsaları Karışık Kapatıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Avrupa Borsaları Karışık Kapatıldı

ABD'de üretici fiyatlarının artışının az olması sonrası Avrupa borsaları karışık seyretti.

14.01.2025 21:48
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Avrupa borsaları, ABD'de üretici fiyatlarının geçen yılın son ayında beklenenden daha az artmasının ardından haftanın ikinci işlem gününü karışık seyirle kapattı.

Kıtada borsalar, ABD'de Donald Trump'ın ekonomi danışmanlarının kendi müzakere pozisyonlarını güçlendirmek ve aynı zamanda enflasyondaki yükselişi önlemek için gümrük vergilerinde yavaş ve kademeli bir artış yapmayı planladıklarına yönelik haberlerin ardından günün ilk seanslarını alıcılı kapattı.

Yatırımcılar ABD üretici fiyat endeksini değerlendirmeye devam ederken, kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,08 değer kaybederek 508.28 puana geriledi. Petrol şirketlerinin hisseleri ortalama yüzde 0,8 düşüş gösterdi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,28 düşüşle 8.201,54 puana inerken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,69 artışla 20.271,33 puana yükseldi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,93 artışla 35.124,59 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,20 değer kazancıyla 7.442367 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.32 itibarıyla yüzde 0,40 artışla 1,028 seviyesinden işlem gördü.

Verilerde, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Aralık 2024'te aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 3,3 artarak beklentilerin altında gerçekleşti.

Fransız tahvil getirileri de ülkenin yeni başbakanı Francois Bayrou'nun ülkenin 2025 büyüme tahminini yüzde 1,1'den yüzde 0,9'a düşürdüğünü açıklamasının ardından bir miktar yükseldi.

Şirket hisselerinden, ticari araç üreticisi Daimler Truck'ın hisseleri çevrimiçi perakendeci Amazon'dan alınan 200 elektrikli kamyon siparişinin ardından yüzde 1,62 arttı.

Avrupa'da yatırımcılar bir kez daha ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın daha temkinli bir gümrük tarifesi politikası benimseyeceği umudunu taşırken, analistler, bu yaklaşım en azından Trump'ın seçim kampanyası sırasındaki tehditlere kıyasla daha az çatışmacı olacağını belirtti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İngiltere, Politika, Almanya, Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsaları Karışık Kapatıldı - Son Dakika

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