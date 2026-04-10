Avrupa Borsaları Karışık Kapatıldı
Avrupa Borsaları Karışık Kapatıldı

10.04.2026 19:56
Avrupa borsaları, karışık seyirle kapanırken, enflasyon verileri ve İran-ateşkes gelişmeleri etkili oldu.

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününde karışık seyirle kapandı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,37 değer kazanarak 614,84 puana geriledi.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,17 artışla 8.259,6 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,59 artışla 47.609,36 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,03 azalarak 10.600,53 puana ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,01 gerileyerek 23.803,95 puana indi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.24 itibarıyla yüzde 0,18 yükselişle 1,172 seviyesinden işlem gördü.

ABD ile İran arasında sağlanan geçici ateşkes piyasaların ana gündemi olmaya devam ederken, Hürmüz Boğazı'nda ticaret akışının normal seviyelerin yüzde 95 altında seyretmesi nedeniyle özellikle petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz piyasasında arz kısıtı fiziki olarak çeşitli sektörlerde etkisini göstermeye başladı.

Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI Europe), Avrupa Birliği (AB) Komisyonu yetkililerine gönderdiği mektupta, sektörün jet yakıt rezervlerinin azaldığını bildirerek, Hürmüz Boğazı'nda ticaret akışının üç hafta içinde tamamen normale dönmemesi halinde Avrupa'daki havalimanlarının jet yakıtında "sistemik kıtlıkla" karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.

Makroekonomik veri tarafında ise Almanya'da marta ilişkin enflasyon verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 1,1 artarken, yıllık yüzde 2,7 yükseldi. TÜFE hem aylık hem de yıllık bazda beklentilere paralel gerçekleşti.

Konut krizinin derinleştiği ülkede, inşaat maliyetleri genel enflasyonun üzerinde seyretmeye devam ediyor. Şubatta yıllık enflasyon yüzde 1,9 olarak kaydedilirken, konut inşaatındaki maliyet artışı yüzde 3,3'e ulaştı.

ABD'de ise TÜFE, martta aylık bazda yüzde 0,9, yıllık bazda yüzde 3,3 artış gösterdi.

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsaları Karışık Kapatıldı - Son Dakika

SON DAKİKA: Avrupa Borsaları Karışık Kapatıldı - Son Dakika
