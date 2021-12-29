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Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı - Son Dakika

Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı

29.12.2021 11:38
Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı

Avrupa borsaları, güne karışık bir seyirle başladı.

Avrupa borsaları, güne karışık bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,19 artışla 489 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,16 azalışla 15.940 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,94 yükselişle 7.441, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,12 primle 7.189 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi önceki kapanışın yüzde 0,05 altında 27.457 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,3 değer kaybıyla 1,1280 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantı sebebiyle artan vakaların risk iştahını düşürdüğünü kaydederek, hafta başından bu yana kapalı olan Londra borsasının açılışta pozitif ayrıştığını söyledi.

Bugün Avrupa'da veri gündeminin sakin olduğunu aktaran analistler, ABD'de açıklanacak bekleyen konut satışları ve stok verileri ile Omicron varyantına ilişkin haber akışının takip edileceğini vurguladı.

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Almanya, England, Fransa, Europe, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı - Son Dakika Ekonomi


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