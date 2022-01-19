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Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı - Son Dakika

Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı

19.01.2022 11:43
Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı

Avrupa borsaları, güne karışık bir seyirle başladı.

Avrupa borsaları, güne karışık bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,25 azalışla 478,6 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi 0,44 düşüşle 15.703 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,24 azalışla 7.545 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yatay seyirle 7.131 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,18 artışla 8.798 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi 0,66 gerileyerek 27.301 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 1,1330 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, Rusya ile Ukrayna arasında artan gerilimin risk algısını yükselttiğini ve pay piyasalarını baskıladığını söyledi.

Öte yandan bugün bölgede açıklanan makroekonomik verilere göre İngiltere'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,5 ve yılık yüzde 5,4 artışla beklentilerin üzerine çıkarken, Almanya'da TÜFE aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 5,3'le beklentiler paralelinde gerçekleşti.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri verilerinin öne çıktığını belirterek, jeopolitik risklere ilişkin haber akışının da varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü bildirdi.

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İspanya, England, Almanya, Europe, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı - Son Dakika Ekonomi


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