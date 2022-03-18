Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı

18.03.2022 11:34
Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı

Avrupa borsaları, güne karışık bir seyirle başladı.

Avrupa borsaları, güne karışık bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 artışla 451, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 14.355 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yatay seyirle 7.383 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,30 değer kaybıyla 6.593 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,05 artışla 8.406 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,42 primle 24.220 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi önceki kapanışına göre yüzde 0,2'lik düşüşle 1,1070 seviyesinden işlem görüyor.

ABD Merkez Bankası'nın ardından dün İngiltere Merkez Bankası (BoE) da arka arkaya 3'üncü toplantısında faizlerde 25 baz puanlık artırıma gitti. BoE'nin kararı ile İngiltere'de faiz oranları yüzde 0,75 ile salgın öncesi seviyelere geri döndü.

Öte yandan Avro Bölgesi'nde şubat ayında enflasyonun enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle yıllık bazda yüzde 5,9 ile tarihinin en yüksek seviyesine ulaşmasına karşın enflasyonda tepe noktasının henüz görülmediği ve hızlı yükselişin gelecek dönemde de süreceği beklentileri güçleniyor.

Analistler, para politikalarına yönelik belirsizliklerin azalsa da devam ettiğini belirterek, Rusya- Ukrayna savaşına ilişkin risklerin de etkisiyle pay piyasalarında karışık bir seyir izlendiğini bildirdi.

Bugün Rusya Merkez Bankası'nın faiz kararının yakından takip edileceğini aktaran analistler, veri tarafında ise Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi ve ABD'de 2. el konut satışlarının öne çıktığını kaydetti.

YORUMLAR
500
Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı İngiltere Merkez Bankası, politika faizini yüzde 0,75'e yükseltti İngiltere Merkez Bankası, politika faizini yüzde 0,75'e yükseltti

Merkez Bankası, Almanya, England, Europe, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı - Son Dakika


Son Dakika
11:35 Eski bakanı Tansu Çiller'i topa tuttu! Cavit Çağlar: Çiller ne yüzle halkın karşısına çıkacak?
11:29 Galatasaray, Avrupa'dan kasasını doldurup döndü! Gelir miktarı şaşkınlık yarattı
11:15 Dolardaki yükseliş trendi sürüyor: 17,79 TL
11:15 Meğer set aşkıymış! Cem Yılmaz 21 yaş küçük sevgilisiyle kameralara yakalandı
11:11 Japonya'daki depremin ardından Toyota, 11 fabrikada üretimi geçici olarak durdurdu
11:02 Mehmet Ali Kulat son anketleri yorumladı: AK Parti hâlâ birinci ama makas çok daraldı, aşiretler Millet'e kayıyor!
10:46 Survivor'da Batuhan Karacakaya ve Mert Öcal birbirine girdi! Acil durum konseyi duruma el koydu
10:45 Bugün bir destanın yazıldığı gün: 107 yıl önce bugün Çanakkale geçilmez dediler!
10:43 2019 yılında evlenmişlerdi: Ebru Şallı ile Uğur Akkuş boşanma kararı aldı, hemen soyadını değiştirdi
10:40 Marcao'ya iki dev takım talip: Hayran kaldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 11:44:44. #1.12#
SON DAKİKA: Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement