Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı - Son Dakika

Avrupa borsaları, güne karışık bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 artışla 451, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 14.355 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yatay seyirle 7.383 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,30 değer kaybıyla 6.593 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,05 artışla 8.406 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,42 primle 24.220 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi önceki kapanışına göre yüzde 0,2'lik düşüşle 1,1070 seviyesinden işlem görüyor.

ABD Merkez Bankası'nın ardından dün İngiltere Merkez Bankası (BoE) da arka arkaya 3'üncü toplantısında faizlerde 25 baz puanlık artırıma gitti. BoE'nin kararı ile İngiltere'de faiz oranları yüzde 0,75 ile salgın öncesi seviyelere geri döndü.

Öte yandan Avro Bölgesi'nde şubat ayında enflasyonun enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle yıllık bazda yüzde 5,9 ile tarihinin en yüksek seviyesine ulaşmasına karşın enflasyonda tepe noktasının henüz görülmediği ve hızlı yükselişin gelecek dönemde de süreceği beklentileri güçleniyor.

Analistler, para politikalarına yönelik belirsizliklerin azalsa da devam ettiğini belirterek, Rusya- Ukrayna savaşına ilişkin risklerin de etkisiyle pay piyasalarında karışık bir seyir izlendiğini bildirdi.

Bugün Rusya Merkez Bankası'nın faiz kararının yakından takip edileceğini aktaran analistler, veri tarafında ise Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi ve ABD'de 2. el konut satışlarının öne çıktığını kaydetti.