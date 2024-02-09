Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Başladı

Avrupa borsaları, güne karışık seyirle başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 artışla 486 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 kazançla 16.980 puan seviyesinde işlem görüyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 7.601 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 artışla 31.139 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 9.890 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 kayıpla 7.653 puanda bulunuyor.
Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üstünde 1,0780'de seyrediyor.
Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de açıklanan verilerin ülke ekonomisinde güçlü duruşa işaret etmesinin "yumuşak iniş" senaryolarını desteklemesi ve dünya genelinde şirket karlılıklarının beklentileri aşmaya devam etmesiyle risk iştahının güçlü seyrettiğini söyledi.
Avrupa tarafında bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da ocak ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 2,9 artarak beklentiler dahilinde gerçekleşti.
Öte yandan, İngiltere Merkez Bankası (BoE) Parasal Politika Komitesi Üyesi Catherine Mann, ülkede enflasyonun halen kalıcı bir şekilde ivmelenme riski olduğu uyarısında bulundu.
Enflasyonun zararlı maliyetleriyle mücadele edilebilmesi amacıyla bankanın son komite toplantısında politika faizinin artırılması yönünde oy kullandığını belirten Mann, "Enflasyon, tüm haneleri ve en şiddetli şekilde düşük gelirlileri etkileyen vergilerin en zararlısıdır." ifadesini kullandı.
İstanbul'daki Tuzla Piyade Okul Komutanlığı'nda 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat yıl dönümünde düzenlenen anma töreninde Atatürk'ün fotoğrafını yakasına takmayan personel ile buna tepki gösteren diğer personeller hakkında başlatılan soruşturmada karar çıktı. Disipline sevk edilen personeller Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Antalya ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Erdoğan, sosyal belediyecilik anlayışının altını çizerek, tüm toplumsal kesimlere karşı hassas belediyecilik hizmetleri sunacaklarını söyledi.
Yüksek kar getirili ''Fatih Terim Fonu'' vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan'ın dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesinde tutukluluk halinin devamına hükmedildi.
Gürcistan'ın Rustavi kentindeki bir çarşıda gerçekleşen saldırıda, 36 yaşındaki bir saldırgan 4 kişiyi öldürdü ve 1 kişiyi yaraladı. Saldırgan polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde seyir halindeki bir tırın dorsesinin arka kapısı açıldı ve içerisindeki paletler yola düştü. Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda balıklar toplandı ve yem üretimi yapan firmalara götürüldü.
Melihcan ÇALIŞKAN /İSTANBUL, SULTANAHMET'TE tramvayın yayaya çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
İnci Taneleri dizisiyle ünlenen Erkal Sonel ile Ankara'da bir pavyona giden Tuğba Ekinci, O Şimdi Asker şarkısını söyleyerek kalça dansı yaptı.
Transfer döneminin sonlarına gelinirken Hatayspor, Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katmak üzere anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılılarda forvet rotasyonunda bulunan Halil, sezon sonuna kadar Hatayspor'a kiralandı.
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