Avrupa borsaları, güne karışık seyirle başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 azalışla 508,6 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 18,154 puan seviyesinde işlem görüyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 artışla 7.892 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 10.882 puanda bulunurken, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 azalışla 34.220 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 düşüşle 8.153 puanda seyrediyor.
Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) diğer büyük merkez bankalarından daha sonra faiz indirimlerine başlayabileceğine ilişkin endişelerin artmasıyla Avrupa borsalarında risk iştahının düşük seyrettiğini ifade etti.
İngiltere Merkez Bankası dün politika faizini yüzde 5,25'te sabit bırakırken, İsviçre Merkez Bankasının "sürpriz" şekilde politika faizini yüzde 1,50'ye indirmesi piyasalarda oynaklığın artmasına neden oldu.
Bankadan yapılan açıklamada, iş gücü piyasasındaki zayıflamanın gelecek dönemde daha da hızlanabileceği vurgusu yapıldı. Söz konusu kararın ardından dolar/İsviçre frangı paritesi yüzde 1,2 artışla günü 0,8994 seviyesinden tamamladı ve Kasım 2023'ten sonraki en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi. Parite, şu sıralarda da yükseliş eğilimini sürdürerek 0,9000 seviyesine çıktı.
Söz konusu gelişmelerin ardından dün yüzde 0,6 azalışla günü 1,0860 seviyesinden tamamlayan avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışına göre yüzde 0,3 düşüşle 1,0830 seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, bugün Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti. Analistler, gün içinde açıklanan verilere göre İngiltere'de perakende satışların şubatta aylık bazda değişim göstermediğini ancak yıllık bazda yüzde 0,4 azalışla beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini ifade etti.
Son Dakika › Ekonomi › Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Başladı - Son Dakika
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Araban sarımsağının Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili almasını değerlendirerek, 'Kültürümüzü ve değerlerimizi korumaya, tanıtmaya, ülkemizin marka değerini artıracak çalışmalara devam edeceğiz.' ifadesini kullandı. Türkiye'nin yerel değerlerini korumaya, kayıt altına almaya ve dünya çapında tanıtmaya devam ettiklerini aktaran Kacır, 'Gaziantep topraklarında yetişen şifa kaynağı 'Araban sarımsağı', AB'de tescilli 21. coğrafi işaretli ürünümüz oldu.' değerlendirmesinde bulundu. Kacır, başlattıkları uluslararası coğrafi işaret seferberliğiyle AB nezdindeki tescil sayısında belirgin artış yaşandığını belirterek, şunları kaydetti: 'Bugün itibarıyla tescilli 21 coğrafi işaretimiz bulunurken, 4'ü ilan aşamasında 49 başvurumuzun işlemleri ise devam ediyor. Kültürümüzü ve değerlerimizi korumaya, tanıtmaya, ülkemizin marka değerini artıracak çalışmalara devam edeceğiz.'
Kırşehir İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarında bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Yol ve ulaşım ekipleri, köylerin bağlantı yollarında düzenleme çalışmaları yaparak daha iyi ulaşım imkanı sağlamayı hedefliyor. Yol bakım, onarım ve temizlik çalışmaları titizlikle yürütülüyor.
Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, "Bu yıl FAVÖK marjını yüzde 42 oranında hedefliyor, veri merkezleri, yenilenebilir enerji ve altyapı yatırımları ile operasyonel yatırımların gelire oranını ise yüzde 23 olarak bekliyoruz.
Bilim insanlarının Antarktika'daki buzullarda yaşanan değişimin ve buz tabakasındaki hareketlerin haritalandırılması için yaptığı çalışmalarla dünyanın geleceği için çözüm aranıyor.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Araban sarımsağının AB tescili almasıyla birlikte kentin coğrafi işaretli ürün sayısının 105 olduğunu duyurdu. Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Karayılan, Türkiye'de 21 ürünün AB coğrafi işareti tescili aldığını belirtti.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ev sahipliğinde düzenlenen Bursa iş dünyası buluşmasına katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, BTSO ve Bursa Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde kente kazandırılması planlanan KOBİ OSB projesinin merkezi idare, yerel yönetim ve iş dünyası işbirliğine...
Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kıymetli maden kaçakçılığını engellemek amacıyla çalışma yaptı. KOM ekipleri, Kars Harakani Havalimanında Ermenistan uyruklu 2 kişiyi yasa dışı yollarla altın sokarken yakaladı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, 2 parça halinde toplam 686,55 gram altın ele geçirildi ve muhafaza altına alındı. Gözaltına alınan 2 kişi hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, Muğla'ya son 21 yılda 27 Milyar 843 Milyon TL değerinde 127 tesis inşa edildiğini açıkladı. Bu tesisler arasında 8 baraj, 8 gölet ve 10 Hidroelektrik Enerji Tesisi bulunuyor. Ayrıca, taşkın koruma tesisleri ile Muğla'nın taşkın riski azaltılmış ve yaklaşık 780 bin 338 kişinin içme suyu ihtiyacı karşılanmıştır.
GYODER, Türkiye Gayrimenkul Sektörü 2023 4. Çeyrek Raporu'nu yayımladı. Rapora göre, 2023 yılı dördüncü çeyrek konut satışları bir önceki yıla göre yüzde 23,9 geriledi. Ayrıca, lojistik stokunun yüzde 95'i kullanılıyor. Raporda, İstanbul'da depo altyapısını güçlendirmeye yönelik stratejik çözümlere ihtiyaç duyulduğu ve AVM arzının 2025'te 14,5 milyon metrekareye ulaşacağı belirtildi. GYF pazarı büyüklüğü ise son bir yılda yüzde 121,7 büyüyerek 75,8 milyar lira seviyesine ulaştı.
Manisa'nın Kula ilçesinde, jeotermal enerjinin kullanıldığı serada topraksız tarımla üretilen ilk ürünlerin hasadı yapıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan 'Çalışan ve Üreten Gençler Programı' kapsamında Zafer Kalkınma Ajansı ve Kula Belediyesi iş birliğinde geliştirilen Jeotermal Enerji ile Teknolojik Sera Kurulumu Projesi'nin ilk sonuçları alındı. İlçede jeotermal kaynakların bulunduğu bölgede 50 bin metrekare kapalı alanda kurulan seradaki ilk hasat nedeniyle tören düzenlendi. İlçe protokolünün katıldığı törende hasat edilen ilk domatesler, vatandaşlara ikram edildi.
Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sarıcakaya İlçesinde 'Yaprağı Yenen Sebzelerde Kalıntı ile Mücadele Eylem Planı' kapsamında üreticilere bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda, kimyasal mücadelenin son çare olması ve biyoteknik mücadele uygulamaları hakkında üreticilere bilgi verildi.
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